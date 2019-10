Transporträder für alle

In den beiden Modellkommunen Konstanz und Norderstedt wurde erstmals in Deutschland ein flächendeckendes Transportrad-Mietsystem TINK (Transportrad Initiative Nachhaltiger Kommunen) eingerichtet, bei dem vollautomatisch und rund um die Uhr Lastenräder ausgeliehen werden können. Nachdem das System sich im Praxistest bewährt hat, soll es nun in weiteren Kommunen eingeführt werden. Das Ziel ist es, die roten Lastenesel in zehn Jahren in insgesamt 100 Orten in ganz Deutschland bereitzustellen.

Transporträder tragen wirksam zu einer Verringerung von Autofahrten und damit zu einer klimafreundlichen Mobilität bei. Der Erfolg von TINK führte dazu, dass Marco Walter und Dr. Friederike Wagner im Mai dieses Jahres die TINK Walter und Wagner GbR gründeten, die von Judith Wehr, der neuen Geschäftsstellenleiterin in Konstanz, unterstützt wird.

Die neugegründete Gesellschaft möchte jetzt weitere Städte bei der Einführung von Transportrad-Mietsystemen beraten, individuelle Mietkonzepte erstellen, bei öffentlichen Ausschreibungen und Förderanträgen unterstützen sowie ein großes Netzwerk etablieren: Die Zielmarke sind 100 mit einem Lastenfahrrad-Mietsystem versehene Kommunen in den nächsten zehn Jahren. Die Zeit dafür scheint reif, denn in immer mehr Städten sind das hohe Verkehrsaufkommen, die schlechte Luftqualität und deren gesundheitlichen Folgen zum Problem geworden. Drohende Fahrverbote und Klimanotstand machen bei Kommunen und Bevölkerung ein Umdenken notwendig.

Die Vorteile eines vollautomatischen Transportrad-Mietsystems liegen auf der Hand: Die Stadtbewohner und -besucher haben jederzeit kostengünstigen Zugriff auf ein Transportrad, ohne ein eigenes anschaffen zu müssen. Damit steht eine praktikable und kostengünstige Alternative zum Auto bereit. Bei der Evaluation des Modellprojekts in Konstanz hat gut die Hälfte der Befragten angegeben, das Transportrad-Mietsystem schon für Wege genutzt zu haben, die zuvor mit dem Auto zurückgelegt wurden. Transporträder sind somit ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu einer nachhaltigen Mobilität und machen eine Stadt lebenswerter.

MM/red (Foto: TINK Walter & Wagner GbR)

Weitere Infos unter www.tink.bike