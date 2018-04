Transgender-Treffen in Radolfzell

Seit Oktober 2016 trifft sich jeden zweiten Freitag im Monat die Transgender Selbsthilfegruppe Trans* SHG Hegau in Radolfzell. Die Selbsthilfegruppe wurde gegründet, weil es im Umkreis von rund 100 Kilometern um Radolfzell kein vergleichbares Angebot gab. Und dass es Bedarf gibt, auch im Landkreis Konstanz, steht außer Frage. Die Gruppe hat Zulauf und bietet Mitte April den nächsten Termin an.

Die Gruppe zählt mittlerweile 35 Personen, die sich regelmäßig treffen, um über Themen rund um Transsexualität, Operateure und deren Methoden, rechtliche Anforderungen und dergleichen mehr zu diskutieren und andere Transgender Personen auf ihrem Weg zu begleiten. Hierzu bietet die Trans* SHG Hegau ab und zu auch spezielle Angebote an, die vielen Trans* Menschen helfen sollen, sie für den Weg in ihr Zielgeschlecht vorzubereiten.

Das nächste Treffen der Selbsthilfegruppe für alle Trans* Personen findet statt am Freitag, den 13. April 2018 ab 19:00 Uhr, wie jedes Mal in den Räumlichkeiten der ideenWerkstatt Radolfzell in der Regiment-Piemont-Straße 7.

Dieses Treffen steht diesmal ganz im Zeichen eines umfangreichen Schmink- und MakeUp-Workshops für alle Transfrauen (und Transmänner, die sich gleichfalls pflegen und hübsch machen wollen). Drei sehr hilfsbereite und freundliche junge Damen werden erklären, was man über die vielen verschiedenen Pinsel wissen muss und wofür eine Foundation, ein Primer, ein Camouflage oder ein Rouge verwendet wird.

Die Selbsthilfetreffen sind selbstverständlich völlig zwanglos und freiwillig. Jede*r kann kommen, wenn gewünscht, auch anonym, und ohne sich vorstellen zu müssen. Die erste Stunde von 19 bis 20 Uhr ist Einzelgesprächen vorbehalten. In der Regel gehen diese Treffen bis ca. 23 Uhr. Für Getränke ist gesorgt und Parkplätze gibt es vor der ideenWerkstatt Radolfzell mehr als genug.

MM

Mehr Infos findet man hier:

Initiator: Trans* SHG Hegau

Webseite: http://www.shg-hegau.de

Email-Adresse: info@shg-hegau.de

Kontakt: Christin Löhner

Telefon: +49 176 478 72 110