Trailer zum Scala-Film

(hb) Konstanz, seine EinwohnerInnen, seine Politiker und viel Geld spielen die Hauptrollen im neuen, bereits preisgekrönten Film von Douglas Wolfsperger. In „Scala adieu! – Von Windeln verweht“ erzählt der Filmemacher ein wenig wehmütig, aber auch ironisch die Geschichte um die Schließung des Scala-Filmpalastes, in dem er selbst schon als Kind gesessen hat. Er spricht mit CineastInnen und Politikern, er findet teils anrührende Bilder für die Atmosphäre in der Stadt am See und den – letztlich vergeblichen – Widerstand gegen die Kino-Schließung. Im Hintergrund des Filmes stehen die großen Fragen, die (nicht nur in jenen Tagen) viele KonstanzerInnen bewegen: Wem gehört die Stadt überhaupt? Den Menschen, der Politik, dem großen Geld? Wer klüngelt mit wem und wer verpasst wem einen Maulkorb? Der Film kommt im März in die Kinos, aber hier gibt es schon jetzt den ersten Trailer zu sehen: Scala adieu!