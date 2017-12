Top Ten im November

Parken im Paradies, Wohnungssuche, das missratene Bodenseeforum – seemoz gehen die Themen nicht aus. Wie die Hitliste der meist gelesenen Artikel belegt. Doch immer wieder kommt es auch zu Überraschungen in der Bilanz:

Platz 1: „Schwarze Stunde für die Demokratie in Radolfzell“

Mit weitem Abstand schaffte es der Bericht über den Polizeieinsatz am „Volkstrauertag“ auf den Spitzenplatz. Nicht nur junge LeserInnen – siehe dazu auch die Facebook-Bilanz – wollten mehr über die Demonstration und ihre Verhinderer wissen. Zum Beitrag …

Platz 2: „Bodenseeforum: Nächster Akt im Trauerspiel“

Der Dauerbrenner auf seemoz machte seinem Namen alle Ehre – wohl nicht zum letzten Mal erscheint das Bofo auf der seemoz-Hitliste. Zum Beitrag …

Platz 3: „Möchten Sie so wohnen?“

Ein Einblick in die Geschäftspraktiken Konstanzer Vermieter – ein Topthema nicht nur für Geflüchtete, sondern für alle Wohnungssuchenden. Und das sind wir fast alle. Zum Beitrag …

Platz 4: „Gemeinderat: Friede, Freude und eine Überraschung“

Nicht nur wegen der überraschenden Wendung rund um die Geschwister-Scholl-Schule kletterte der Bericht aus dem Gemeinderat auf diesen Spitzenplatz – unsere „Parlamentsberichte“ gehören stets zu den Tops unter den Top Ten. Zum Beitrag …

Platz 5: „Parken im Paradies – Auge um Auge“

Auch so ein Stammgast in der seemoz-Hitliste: Parken in Konstanz. Und das wird so bleiben, solange Jahr für Jahr mehr Blechbüchsen durch Konstanzer Gassen schleichen. Zum Beitrag …

Platz 6: „Wohnungssuche: Fette Betrugsmasche“

Dieser Bericht hat sogar die Konstanzer Polizei zu einer Warnung vor solchen Betrügereien veranlasst: Denn wo immer Mangel herrscht, sind Geschäftemacher zur Stelle. Vorsicht also. Zum Beitrag …

Platz 7: „Bodenseeforum: Konstanzer Sportler sind sauer“

Und noch eine Geschichte über die vielen, nicht gehaltenen Versprechen rund um den maroden Konsumtempel am Seerhein. Zum Beitrag …

Platz 8: „Wird die Sankt-Gebhard-Straße zur Fahrradstraße?“

Solange die Gaspedal-Lobby das Sagen hat, wird der Siegeszug der Zweiräder ausgebremst. Umso wichtiger sind solche Artikel, die immer wieder zur Entschleunigung mahnen. Zum Beitrag …

Platz 9: „Südkurier auf Schrumpf-Kurs“

Das passiert auch nicht alle Tage: Ein Text aus dem Vormonat schafft es nochmals in die Hitliste. Der Südkurier ist eben immer für eine Überraschung gut. Zum Beitrag …

Platz 10: „Nächster Schritt auf dem Vincentius-Gelände“

Noch so eine Bausünde – geschuldet der neoliberalen Liegenschaftspolitik in Stadtverwaltung und Gemeinderat – ein Umdenken fällt der Mehrheit immer noch schwer. Zum Beitrag …

Die Spitzenreiter bei Facebook „Schwarze Stunde für die Demokratie in Radolfzell“ macht das Rennen auch auf Facebook, dicht gefolgt von „Stolze Linke planen schon nächste (Wahl)Kämpfe“, dem Bericht über den Kreis-Parteitag der LINKEN. Auf Platz drei rangiert mit „Habemus Schnauze voll“ eine Glosse über eine wieder mal spinnerte Idee zum Konziljubelfest.

hpk