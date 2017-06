Top Ten im Mai

Im vergangenen Monat drehten sich die meist gelesenen Artikel auf seemoz um Kommunalpolitik und Verkehrsfragen. Ob in Konstanz oder Singen – unsere Berichte aus dem Gemeinderat und seinen Ausschüssen erweisen sich stets als Quotenhit.

Platz 1: „Eklat bei Stolperstein-Verlegung“

Umso bemerkenswerter der erste Platz: Nicht C-Konzept und Seerhein-Streit, sondern eine Diskussion über den Standort eines neuen Stolpersteins war der Spitzenreiter des Monats. Zum Beitrag …

Platz 2: „Chaos am Seerhein: ‚Musste an Studenten vermieten’“

Unsere meist mehrteilige Berichterstattung aus dem Konstanzer Gemeinderat belegt stets Spitzenplätze – hier kommt das Dauerbrenner-Thema „Security am Seerhein“ noch hinzu. Zum Beitrag …

Platz 3: „HFA: Überraschungen, Fehlschläge und Parolen“

Auch die sporadischen Artikel aus den Ausschüssen – hier aus dem Finanzausschuss“ –

erfreuen sich großer Beliebtheit. Vor allem die zahlreichen Zitate von StadträtInnen finden Anklang. Zum Beitrag …

Platz 4: „Gemeinderat: Wie die Hühner auf der Stange“

Man glaubt es nicht: Der Versuch, im Gemeinderat eine neue Sitzordnung einzuführen, beschäftigte nicht nur den Rat stundenlang, sondern auch unseren Reporter. Der aber amüsierte sich sichtlich. Zum Beitrag …

Platz 5: „Bodenseeforum: Der kranke Bau am See“

Noch einer aus dem Gemeinderat. Doch das Millionengrab Bofo verdient auch jede journalistische Aufmerksamkeit, zumindest auf seemoz – und das wohl noch auf lange Zeit. Zum Beitrag …

… und auf Facebook „Chaos am Seerhein: ‚Musste an Studenten vermieten’“ führt mit weitem Abstand die Facebook-Hitliste an. Auf Platz zwei schaffte es „Café Mondial – das sind wir alle“ , dicht gefolgt von „Eklat bei Stolperstein-Verlegung“. Lustig ist, dass es mit „Sorry, Herr Oberbügelmeister“ eine Karikatur mit nur wenig Text auf Platz vier schaffte. Und auf Platz fünf landete „Die Märchen um die Kriminalstatistik“.

Platz 6: „Singen: Sie wollen sich ‚eine neue Welt bauen’“

Dank unseres neuen Autoren-Paares nimmt die Berichterstattung aus Singen immer mehr Fahrt auf. Aber die Bausünden dort spotten tatsächlich jeder, auch unserer Beschreibung. Zum Beitrag …

Platz 7: „Gartenstraße soll Einfallstor bleiben“

Technischer Ausschuss und Verkehrsprobleme gehören fast untrennbar zusammen. Das sehen auch die Leser so und hieven solche Themen stets in die Spitzengruppe. Zum Beitrag …

Platz 8: „Hilferuf afghanischer Flüchtlinge aus Konstanz“

Wenige Themen waren im Mai so brisant wie die Abschiebepolitik der Landesregierung. Kein Wunder also, dass bis auf den heutigen Tag die Abschiebungen nach Afghanistan ein Thema sind. Zum Beitrag …

Platz 9: „Schöne Aussichten für Kreuzlingen“?

Das freut uns besonders: Ein Artikel aus der Nachbarstadt schafft es in die Top Ten. Allerdings geht es hier auch um ein besonders augenfälliges Beispiel schnöder PR-Arbeit. Zum Beitrag …

Platz 10: „Kein Feinstaub, kein Autoverkehr. Alles paletti?“

Manchmal artet die Diskussion um Blechlawinen made in Konstanz in einen Glaubenskrieg aus. Und dem kann sich dann auch seemoz nicht entziehen. Zum Beitrag …

hpk