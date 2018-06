Top Ten im Mai

Fahrradfahren, Amtsplattheiten, Mensa-News und natürlich das Bodenseeforum beherrschten im Vormonat die Schlagzeilen auf seemoz. Wieder viel Neues, seltener aber auch Vertrautes in und um Konstanz und den Bodensee – so gehört sich das für die führende Internet-Zeitung der Region.

Platz 1: „Bodenseeforum: Es wird alles noch viel schlimmer“

Der Dauergast unserer Hitliste rangierte auch im Vormonat auf Platz eins. Und man kann sicher sein – das erleben wir nicht zum letzten Mal. Zum Beitrag …

Platz 2: „Fahrradverkehr: Frage des politischen Willens“

Dass Radeln auf seemoz eine hervorragende Rolle spielt, ist nicht allein dem Thema geschuldet, sondern vor allem unserem Autoren, der auch diesem Sujet humoreske Seiten abgewinnt. Zum Beitrag …

Platz 3: „Amtsplattheiten“

Das musste ja so kommen: Das neue Konstanzer Amtsblatt muss mit Lupe, Satire und Ironie gelesen werden. Auch wenn das nur die Politiker meint, die unter die Schreiber gehen. Zum Beitrag …

Platz 4: „Die Mieträder rollen“

Siehe Platz zwei – und dennoch ist ein Loblied auf ‚Konrad‘ daraus geworden. Zum Beitrag …

Platz 5: „Das Gezeter um den Einkaufstourismus“

Dieser Blick aus der Schweiz ins benachbarte Ausland wirft ein ganz neues Licht auf die leidigen Probleme rund um den Einkaufstourismus. Zum Beitrag …

Platz 6: „Schöngefärbte Preiserhöhung in der Uni-Mensa“

Wohl nicht nur bei Studierenden hat dieser Artikel über Tricksereien und Missstände beim Studierendenwerk Seezeit für Missstimmung gesorgt. Zum Beitrag …

seemoz auf Facebook

Ein gänzlich anderes Bild auf Facebook. Hier rangiert „Konstanzer Anwälte: Strafantrag gegen Dobrindt“ unangefochten auf Platz eins, knapp gefolgt von „Schöngefärbte Preiserhöhung in der Uni-Mensa“. Mit „Nach der Flucht ist vor der Integration“ über Moustapha Diop, den Flüchtlingsbeauftragten der Stadt Konstanz und seinen Tätigkeitsbericht, taucht ein neues Thema in der Hitliste auf, was man von „Gassenfreitage demnächst wieder mit (lauter) Musik“ nicht sagen kann. Wohl aber von „Eilmeldung für alle Vonovia-MieterInnen“: Der erste von bislang sechs Artikeln allein im Mai allein zum Skandal in der Schwaketenstraße.