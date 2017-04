Top Ten im März

Das Bodenseeforum waberte durch die meisten seemoz-Artikel im Monat März – mal als Schwerpunkt, mal als Beiwerk. Aber nie mit der PR-Sülze, mit der anderenorts das „Jahrhundertwerk“ bedacht wird …

Platz 1: Erdogan spricht im Bodensee-Forum

Ein Joke als Spitzenreiter. Unsere „Falschmeldung“ führt die Bestenliste mit weitem Vorsprung an. Was wohl auch daran liegt, dass manche LeserInnen die Meldung zunächst für wahre Münze genommen und sich dann doch gewaltig aufgeregt haben. Zum Beitrag …

Platz 2: Peinlich, Peinlich, Bodenseeforum

Als wir uns zu der einheitlichen Schreibweise „Bodenseeforum“ durchgerungen hatten, kletterte dieser Beitrag über Pleiten und Pannen des „Schmuckstücks“ schnell auf Platz zwei – erstmals gab es konkrete Zahlen über das Ausmaß des Desasters. Zum Beitrag …

Platz 3: Stuttgarter Zeitung entdeckt seemoz

„Der Name ‚seemoz‘ wiederum steht ganz klar für die Kritik an den Folgen des Konstanz-Booms“. Dieser Aussage unseres Stuttgarter Kollegen in seinem Artikel über das Konstanzer Verkehrs- und Einkaufs-Chaos mochten wir nicht widersprechen. Zum Beitrag …

Platz 4: Viel Kohle mit Kies

Der bis ins letzte Detail penibel recherchierte und formulierte Artikel unserer FreundInnen aus Singen über den geplanten Kiesabbau im Dellenhau schlug Wellen weit über unser normales Verbreitungsgebiet hinaus. Sicherlich nicht der letzte Beitrag zu diesem Landschaftsfrevel. Zum Beitrag …

Platz 5: OB Burchardts Ex-Frau soll Bodenseeforum retten

Und wieder das Bodenseeforum – dieses Mal als Hintergrundmusik einer zweifelhaften Personalentscheidung. Zum Beitrag …

Platz 6: Geniale Geschäftsidee fürs Bodenseeforum

Die unendliche Geschichte ums Konstanzer Jahrhundertwerk kann man nicht immer nur bitterernst erzählen, fand unsere Gastautorin und erfand ein famoses Merchandising für den Flop. Zum Beitrag …

Platz 7: Das Amtsblatt erscheint im Januar 2018

Auch das eine endlose Geschichte – die Geburtswehen um das städtische Amtsblatt haben wir in allen Stationen der Aufs und Abs begleitet – bis zu diesem vorläufigen Schlussspurt im Gemeinderat. Zum Beitrag …

Platz 8: Rätselraten in der Moschee

Scherz mit Fortsetzung: Kommt er oder kommt er nicht, der türkische Despot (s. Platz 1 dieser Hitliste)? Und die wankelmütigsten ZweiflerInnen kamen aus der Mevlana-Moschee zu Konstanz. Zum Beitrag …

Platz 9: Die gemeinderätliche Schicksalsgemeinschaft

Und was sagen die RätInnen zum Desaster um das Bodenseeforum? Unser Report über die Abnicker und Jasager im Gemeinderat. Zum Beitrag …

Platz 10: Wenn Verlagschef Wiesner selber in die Tasten haut

Wie im richtigen Leben: Der Südkurier schafft es gerade noch knapp in die Top-Ten-Ränge. Wenn auch nur mit einem peinlichen Lobbyisten-Coup rund ums Amtsblatt, das man in der Max-Stromeyer-Straße so gerne verhindert hätte. Zum Beitrag …

Und Facebook?

Alte Bekannte auf Facebook: „Erdogan spricht im Bodensee-Forum“ erringt auch hier den ersten Platz, gefolgt von „Stuttgarter Zeitung entdeckt seemoz“ auf Platz drei. Dazwischen aber schiebt sich mit „Mutmacher für die ‚Freien‘ beim Südkurier“ der Bericht einer freien Mitarbeiterin der Heimatzeitung über ihren erfolgreichen Kampf für eine gerechtere Honorierung.

hp