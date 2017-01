Top Ten im Dezember

Immer noch alles ums Scala-Kino, aber auch der selbstherrliche Führungsstil des Konstanzer OBs, die Haushaltsdebatte und ihre Folgen sowie das Bodenseeforum ohne Führungspersonal – das waren die Top-Themen im vorigen Monat. Doch ganz an die Spitze der Hitliste schafften es zwei News, die es nur auf seemoz zu lesen gab.

Platz 1: „Bildungshungriger Neonazi an der Uni Konstanz“

Anfang Dezember tauchten Flugblätter auf dem Campus auf, die einen militanten Neonazi-Funktionär als Kommilitonen outeten, seemoz berichtete exklusiv. Ob man das dürfe – darüber entbrannte eine heftige Diskussion unter unseren Kommentatoren. Zum Beitrag …

Platz 2: „Todesdrohung gegen Erdogan-Gegner in der Moschee“

Obschon bereits im November veröffentlicht, fand dieser Bericht über Auseinandersetzungen in der Konstanzer Moschee auch im Dezember die meisten Leser. Die Geheimnistuerei in der Mevlana-Moschee, deren Verantwortliche sich partout nicht zur aktuellen Lage in der Türkei äußern mögen, hat das Interesse unserer LeserInnen zusätzlich angestachelt. Zum Beitrag …

Platz 3: Burchardts Rückzieher „zutiefst undemokratisch“

In der Nachbetrachtung zur Sitzung des Konstanzer Gemeinderates fand die LLK-Stellungnahme zum selbstherrlichen Führungsstil des Uli Burchardt besondere Beachtung. Das „zutiefst undemokratische“ Verhalten des Oberbürgermeisters brachte viele LeserInnen auf die Palme. Zum Beitrag …

Platz 4: „Die Posse um das Konstanzer Amtsblatt“

Wie stets schaffte es auch dieser Pugliese-Bericht aus dem Gemeinderat in die Spitzengruppe der Hitliste. Die immer wieder punktgenaue Parlaments-Reportage hat längst eine feste Fan-Gemeinde. Zum Beitrag …

Platz 5: „Scala-Trauerzug über den Weihnachtsmarkt“

Dreimal Scala unter den Top Ten: Dieser Text über die bislang letzte Aktion der „Rettet das Scala“-Initiative bildete den Auftakt zu einer Artikel-Serie über die zukünftige Gestaltung der Konstanzer Innenstadt, die … Zum Beitrag …

Platz 6: „Scala: War’s das nun?“

… mit diesem Artikel seine Fortsetzung fand: Wie ist gegen die Ignoranz der Stadtverwaltung eine lebenswerte Stadtentwicklung durchzusetzen? Und ist das bis zu den nächsten Kommunalwahlen durchzuhalten, fragt dieser Artikel. Zum Beitrag …

Platz 7: „Ein Meister der Schwarzmalerei“

Von den Tricksereien des Stadtkämmerers handelt dieser Text, der die Schwarzmalerei des Zahlenwerkes im Vorfeld der Haushaltsberatungen zum Thema hat. Wieso sieht die Bilanz vor der Etat-Debatte immer düsterer aus als hinterher, war die Fragestellung. Die Antwort: Alles nur durchsichtiges Show-Geplänkel. Zum Beitrag …

Platz 8: „Stadtgeflüster: Hochkarätige Prominenz im verwaisten Bodenseeforum“

Das neben dem Katamaran zweite, selbst verschuldete und wohl ewige Eurograb der Stadtfinanzen bleibt, wen wundert das, ein Dauerthema auf seemoz. Solange auf OB-Geheiß mit dem Bodenseeforum, dem das Führungspersonal schon nach wenigen Tagen abhanden gekommen ist, nutzlos Steuergelder verbraten werden, wird diese millionenschwere Investition ein Thema auf seemoz bleiben. Zum Beitrag …

Platz 9: „Möcht‘ noch jemand Eis?“

Der letzte Dezember-Text im Dreierpack Scala. Der Abgesang unseres Gastautors schildert noch einmal die Stationen des Ausverkaufs des Kultkinos. Und warnt vor den Folgen, was passiert, „wenn man dem Handel und smarten Investoren den Umgang mit Kultur überlässt“. Zum Beitrag …

Platz 10: „Die schönfärberische Antwort des Uli Burchardt“

Wirkliche Freunde werden OB Uli Burchardt und seemoz wohl nicht mehr. Das erweist sich auch an diesem Bericht über eine BUND-Kritik am Konstanzer Oberbürgermeister, die in anderen, staatstragenden Medien der Region nicht zu finden war. Zum Beitrag …

Und Facebook?

Ein Novum: Eine Schmonzette, die nur auf Facebook erschien, erreicht die höchste Quote: Die Veralberung eines Südkurier-Artikels „Reise ins Reich von Licht und Klang“ (welch‘ wortgewaltige Überschrift) über einen Schreibfehler, der allerlei Assoziationen erlaubt („Kinder- und Jugendkantorei gemeinsam treten mit Profis aus“), war der Renner in der Dezember-Ausgabe auf Facebook. Dicht gefolgt von „Bildungshungriger Neonazi an der Uni Konstanz“, der die studentischen Facebook-LeserInnen wohl besonders ansprach. Auf dem dritten Platz landete „Ein Tag für Gambia“, die Ankündigung einer Veranstaltung von „Café mondial“. In dem Artikel wird auf die perverse Politik von Landes-Innenminister Thomas Strobl verwiesen, der Gambia zum „sicheren Herkunftsland“ erklären lassen will, obwohl es sich um eine der wüstesten Diktaturen handelt.

hpk