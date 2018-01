Top Ten im Dezember

So abwechslungsreich, so bunt will seemoz sein: Die Top-Ten-Liste der meist gelesenen Artikel im Vormonat bestätigt uns in der Vielfalt unserer Themen. Von jedem etwas: Verkehr, aber auch Kultur, parlamentarische Berichte, doch auch politische Gedankenspiele, immer jedoch mit gehörigem, kritischem Abstand. Genug des Eigenlobs – urteilen Sie selbst.

Platz 1: „Südkurier frisst Kreuzlinger Zeitung“

Der Expansionsdrang des Heimatblattes gegen den örtlichen Auflagenschwund war uns schon einen Aufmacher wert. Die weitaus meisten LeserInnen sahen das genauso. Zum Beitrag …

Platz 2: „Eine Ohrfeige für die Seilbahn“

Wie Gutachten gegen verkehrspolitische Spinnereien wirken können, erklärt dieser Artikel aus einem Ausschuss des Gemeinderates – gefundenes Fressen für Kommunal-Interessierte. Zum Beitrag …

Platz 3: „Beat Fehlmann geht – ein logischer Schritt“

Karrieresprung für einen Intendanten – kein Grund zum Jammern, befindet unser Kulturautor und beschreibt nebenbei manche Besonderheiten des Kulturbetriebs. Zum Beitrag …

Platz 4: „Konflikt um eine neue Fahrradstraße“

Der Zwist zwischen der Gaspedal-Fraktion und den Freunden der Entschleunigung bleibt ein Dauerbrenner auf seemoz – bis zum Erlass einer City-Maut. Zum Beitrag …

Platz 5: „Gemeinderatssitzung: Nachtragshaushalt durchgewunken, Werkrealschule abgewürgt“

Heißt es nun „durchgewunken“ oder „durchgewinkt“? Nicht der einzige Disput um die letzte Sitzung des Gemeinderates im vorigen Jahr. Zum Beitrag …

Platz 6: „Ich lese seemoz“

Dass eine neuerliche Veröffentlichung von Testimonials („Zeugenaussagen“) so viel Zuspruch findet, freut uns besonders. Leserbindung nennt man das anderenorts. Zum Beitrag …

Platz 7: „Wer Parkplätze sät, wird Autos ernten“

Verquere Überschriften erhöhen das LeserInnen-Interesse. Die alte Journalisten-Weisheit verschafft manchem Artikel aus sonst drögen Ausschüssen zusätzliche Wertschätzung. Zum Beitrag …

Überraschungen auf Facebook Die harmlose Meldung über einen Schildbürgerstreich „Wenn in Friedrichshafen der Amtsschimmel wiehert“ landete mit weitem Vorsprung auf Platz eins. Schlussfolgerung: Über‘m See wird seemoz höchstens über Facebook wahrgenommen – das muss sich ändern. Auch Platz zwei ist eine Überraschung: „Zebra steht Pate beim Kino Terminus“. Und den dritten Rang erreicht „Junge Union kürt neues Wahrzeichen für Konstanz“

Platz 8: „Direkte Demokratie: Ventil für den ,Wutbürger’“

Die kontroverse Diskussion über das Schweizer Demokratieverständnis hat zahlreiche Kommentare provoziert – Fortsetzung folgt. Zum Beitrag …

Platz 9: „Auf zu neuen seemoz-Ufern“

Dass unser Abschiedsartikel zur Winterpause noch recht viele LeserInnen fand, verwundert nicht: In den letzten Tagen des Jahres gab es Aufregenderes nirgendwo zu lesen. Zum Beitrag …

Platz 10: „Wundertüte voller vermeintlicher Verkehrslösungen“

Ein Potpourri von Lösungsansätzen für die Konstanzer Verkehrsprobleme versprach dieser Text – allein, daraus wurde mal wieder nichts. Zum Beitrag …

hpk