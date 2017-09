Top Ten im August

Trotz des ferienbedingten Rückgangs der Klickzahlen kann seemoz für den vergangenen Monat eine stolze Bilanz vermelden: Unsere Hilferufe nach mehr finanzieller Unterstützung fanden Gehör – die entsprechenden Texte wurden, vor allem auf Facebook, überdurchschnittlich angeklickt und auch das Spendenaufkommen hat bislang dazu geführt, dass immerhin die Hälfte des Fehlbetrages ausgeglichen wurde. Besten Dank dafür. Aber noch ist das Ende der Fahnenstange nicht erreicht.

Platz 1: „Entscheidung im Regionalverband: Die Grünen verabschieden sich aus der Windenergie-Nutzung“

Die ersten drei Plätze der Hitliste liegen ganz nah beieinander. Die beiden Reizthemen „Grüne“ und „Windenergie“ gemeinsam in einem Text aber waren dann doch nicht zu schlagen. Zum Beitrag …

Platz 2: „Heimvorteil für Kandidat Andreas Jung“

Nur langsam kam im August der Wahlkampf auf Touren. Vor allem unsere Berichterstattung über manche Unfairness im Umgang mit den Kandidaten stieß auf immenses LeserInnen-Interesse. Zum Beitrag …

Platz 3: „Linke werfen OB Burchardt Rechtsbruch vor“

Woran das wohl liegt? Immer wieder schafft es der Konstanzer Oberbürgermeister in die Negativ-Schlagzeilen. Ob das mit seiner Politik der Rechthaberei zu tun hat? Zum Beitrag …

Platz 4: „seemoz am Pranger“

Danke für die Solidarität: Im Rechtsstreit mit dem Kopp Verlag haben uns unsere LeserInnen nicht im Stich gelassen und ordentlich die Spendenkasse gefüllt. Heutzutage keine Selbstverständlichkeit. Zum Beitrag …

Renner auf Facebook

„Keine Satire“ – der allgemeine Spendenaufruf erreichte fast doppelt so viele LeserInnen wie der zweitplatzierte Artikel „Baustopp am Flugplatz“. Unser spezieller Spendenaufruf „seemoz am Pranger“ landete auf Platz drei und sorgte zusätzlich für Unterstützungsgeld.