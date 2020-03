Theater Konstanz sucht Laptops

Das Theater Konstanz hat eine Bitte an Sie: Am Theater Konstanz sind etliche afrikanische Schauspielerinnen und Schauspieler aus Malawi, Togo und Burundi zu Gast. Auch sie sind vom momentanen Probenstopp betroffen. Wir möchten ihnen in dieser schweren Zeit gerne Laptops für Online-Deutschkurse, Texterstellung und weitere Anwendungen zur Verfügung stellen.

Anzeige

Deshalb die Bitte des Theaters Konstanz: Haben Sie zuhause noch einen funktionierenden Laptop, den Sie nicht mehr benutzen und der nicht im Elektroschrott landen soll? Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dieses Gerät unseren Gästen zur Verfügung stellen würden.

Über jede Hilfe sind wir und die afrikanischen Kollegen sehr dankbar. Sie können sich gerne bei Frau Heide Lüttig am Empfang des Theaters im Werkstattgebäude in der Inselgasse 2 telefonisch oder per Mail melden oder Ihren nicht mehr benötigten Laptop direkt bei uns abgeben. Ganz herzlichen Dank im Voraus.

Telefon: 07531-9002170

E-Mail: empfang.theater@konstanz.de