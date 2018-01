Theater Konstanz: „Idiotic news“

(hr) Vergangenen Donnerstag stimmte der Konstanzer Gemeinderat dagegen, den Vertrag des Theaterintendanten Christoph Nix um ein Jahr zu verlängern. Ensemblesprecher Georg Melich meinte: „Es ist sehr schade, dass wir die erfolgreiche und schöne Zusammenarbeit nicht noch ein Jahr weiterführen können.“ Ferner sind eine Reihe externer Künstler, die am Haus arbeiten oder gearbeitet haben, Herrn Nix spontan beigesprungen. Hier eine kleine Auswahl der Statements:

Neil LaBute (Regisseur, Schriftsteller)

my dear sir!

i just heard the idiotic news from konstanz—

of course they don’t want to extend you …

you are a thorn in the side of all that is

wrong with that town.

you bring art and truth and those are the

enemies of darkness …

keep fighting the good fight. here if you

need me.

Serdar Somuncu (Regisseur, Kabarettist)

„Als streitbarer Theaterderwisch, der motiviert und mobilisiert, ist Christoph Nix ein unverzichtbares Aushängeschild für die Vielfalt und Toleranz des Konstanzer Kulturangebots.

Gerade in Zeiten von wiederaufkeimendem Extremismus und Engstirnigkeit brauchen wir Freigeister wie Christoph Nix und ihren unbequemen Mut dringender denn je. Konstanz hat mehr Nix verdient!“

Schließlich gab es auch eine Reaktion von Publikumsseite durch die Theaterfreunde Konstanz:

Stellungnahme der Theaterfreunde Konstanz e.V zur Ablehnung des Antrags von Prof. Dr. Dr. Christoph Nix zur einjährigen Verlängerung seiner Intendanz durch den Gemeinderat.

Wir bedauern, dass dem Antrag von Herrn Nix, seine Amtszeit um ein Jahr zu verlängern, nicht statt gegeben wurde.

Herr Nix wollte noch zwei große Projekte in Angriff nehmen: die Ausrichtung des baden-württembergischen Theatertreffens und eine See umspannende Produktion. Beide Projekte, die den überregionalen Ruf des Konstanzer Theaters mehren, erfordern einen enormen Kraftaufwand, ein eingespieltes Team und Zeit.

Wir fürchten, dass die Durchführung dieser Projekte nun gefährdet ist bzw. deren Realisierung auf Kosten anderer Projekte geht.

Barbara Gerking- Dönhardt (Vorsitzende)

Renate Schwalb (stellvertretende Vorsitzende)

MM

Bild: Lutz Rauschnick