Tempo 30 auf dem Altstadtring

Für AnwohnerInnen wie PassantInnen dürfte es eine erhebliche Erleichterung sein: Rund um Teile der Altstadt gilt jetzt Tempo 30. In den letzten Tagen ließ die Stadt dort entsprechende Schilder montieren. Das ist natürlich nur ein kleiner Schritt hin zu einer wirklich menschenfreundlichen Innenstadt, die sich nur weitestgehend autofrei denken lässt, aber es ist auf jeden Fall ein (zu?) kleiner Schritt in die richtige Richtung. Außerdem gibt es kurzfristige Behinderungen am Bahnhof.

So langsam – und manchen Mitmenschen sogar viel zu langsam – tut sich etwas im Verkehrswesen der Stadt. Konstanz entschleunigt sich hier und da, und jetzt auch in der Innenstadt. Insbesondere eine Lösung für die Konzilstraße steht aber noch aus, obwohl die Verhältnisse dort für FußgängerInnen und RadfahrerInnen unerträglich sind. Das heißt: Der Weg ist noch lang …

Hierzu die Stadtverwaltung Konstanz:

Verkehrsschilder zur Geschwindigkeitsreduzierung

Die Stadt Konstanz hat in dieser Woche einen weiteren Schritt des Lärmaktionsplans umgesetzt. Dieser sieht vor, den Lärm in vier Bereichen im Stadtgebiet (sogenannte Lärmschwerpunkte) zu reduzieren. Seit wenigen Tagen gilt nun auch auf Teilen des Altstadtrings Tempo 30. Die Technischen Betriebe Konstanz haben in diesen Tagen, wie im Vorfeld angekündigt, die entsprechenden Schilder am Rheinsteig, an der Untere/Oberen Laube sowie in der Bodanstraße angebracht. Weiterhin mit 50 km/h darf im Bereich der Konzilstraße von der Rheinbrücke bis zum Altersheim vor dem Fischmarkt gefahren werden. Bis zum Bahnhofsplatz gilt wieder Tempo 30, am Bahnhofsplatz ist die erlaubte Geschwindigkeit auf 20 reduziert.

In Allmannsdorf wurde Anfang März die Beschilderung für die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h in der Mainaustraße zwischen Bettengasse/Staader Straße bis Egger Straße/Zur Allmannshöhe angebracht.

In Wollmatingen ist in der Radolfzeller Straße zwischen Riedstraße und Dettinger Straße seit April 2019 die Geschwindigkeit aus Lärmschutzgründen auf 30 km/h reduziert – die Regelung gilt wie am Altstadtring und in Allmannsdorf ebenfalls rund um die Uhr.

In Petershausen, in der Reichenaustraße vom Ebertplatz bis zum Bodenseeforum, gilt bereits seit Mai 2019 zwischen 22 Uhr und 6 Uhr Tempo 30 km/h.

Unterführung Marktstätte: Zugang zu Gleisen für kurze Zeit gesperrt

Aktuell werden in der Unterführung der Makstätte Bodenplatten verlegt. Ab Dienstag, 17. März 2020 ist deshalb der Zugang von der Unterführung nicht zu den Bahngleisen möglich. Grund dafür sind die Bodenbelagsarbeiten auf der Seite der Treppenaufgänge zu den Bahnsteigen. Die Gleise sind in dieser Zeit über den Bahnhofplatz beziehungwesie das Bahnhofbebäude erreichbar.

MM/red

Bild: Tempo 30 gilt jetzt auch für die Bodanstraße (Foto Oliver Hanser)