TEDxKonstanz: Unendlich fern, unendlich nah …

TEDxKonstanz, die zweite Veranstaltung des beliebten Formats in Konstanz, lädt am 6. Mai 2022 Bürger*innen zu spannenden Kurzvorträgen in den Wolkenstein-Saal ein. Hier eine Mitteilung der Uni Konstanz.

Innovative Ideen und wissenswerte Erkenntnisse zu verbreiten, dem widmen sich die TED-Veranstaltungen, die aus den Vereinigten Staaten kommen und sich großer Beliebtheit erfreuen. Mehrere englische Kurzvorträge von Wissenschaftler*innen, aber auch von Künstler*innen und Freiberufler*innen, widmen sich in der zweiten Ausgabe von TEDxKonstanz am 6. Mai 2022 dem Thema „Infinitely far, infinitely close“ („Unendlich fern, unendlich nah“). Die Nachmittagsveranstaltung, die von der unabhängig organisierten Konstanzer TEDx-Initiative organisiert wird, lädt alle Interessierten in den Wolkenstein-Saal des Kulturzentrums am Münster ein.

„Die Corona-Pandemie und insbesondere die Lock-downs veränderten drastisch unsere Wahrnehmung von Raum und Zeit“, erklärt Dr. Caterina Moruzzi vom Organisations-Team, die an der Universität Konstanz im Bereich Philosophie forscht. Orte, die zuvor nah waren, wie der Supermarkt um die Ecke, schienen plötzlich unerreichbar. Gleichzeitig haben wir durch Technologie gelernt, uns Ereignisse und Menschen, die zuvor weit weg waren, näher zu bringen. Mit dieser Dichotomie wollen wir uns in der Veranstaltung TEDxKonstanz 2022 kritisch beschäftigen: Entfernungen sind jetzt mehr denn je relativ.“

Unter dem Motto „unendlich nah“ erzählt die Chemikerin Dr. Cristina Ruiz Agudo von der Universität Konstanz über ihre Nano-Forschungen, mit denen sie nachhaltige Materialien entwickeln will. Prof. Dr. Lutz Beck vom Limnologischen Institut der Universität Konstanz stellt die Symbiose vor: Was heißt es für Lebewesen, ganz nah zusammenzuleben? Und wie kann man Natur mit Natur reparieren? Letzteres zeigt die Biologin Barbara Di Ventura von der Universität Freiburg auf.

Vom unendlich Fernen weiß Tom Hegen zu berichten, der sich aufs Fotografieren aus der Luft spezialisiert hat. Mark Kugel, Werbe-Chef der yuri GmbH, stellt Überlegungen an, ob Schwerelosigkeit im Weltraum die Medizin auf der Erde weiterbringen kann.

Für weitere Kontraste und damit Abwechslung sorgen die Vorträge von Künstlerin und KI-Forscherin Buse Çetin und von María Alejandra Quirós Ramírez vom Zukunftskolleg der Universität Konstanz, die sich ebenfalls mit Künstlicher Intelligenz auseinandersetzt, diesmal im Bezug zur Psychologie. Zu den Wurzeln zurück und in die Zukunft reist indes der Vortrag der Haettelihof-Inhaber.

Das Interesse an der TEDx-Konstanz-Veranstaltung ist groß. Restkarten sind über die Website https://tedxkonstanz.com/ zu bestellen. Die Vorträge werden später auf den offiziellen Online-TEDx-Kanälen hochgeladen.

Über TEDx

TEDx ist eine Programmreihe von selbstorganisierten lokalen Veranstaltungen, die Menschen und Ideen nach dem Vorbild der TED-Konferenzreihe zusammenbringen. Bei einer TEDx-Veranstaltung wirken TED Talks-Videos und Live-Vorträge zusammen, um Diskussionen in kleineren Gruppe anzuregen und zu vertiefen. Eine Auswahl dieser Vorträge ist auf TED.com verfügbar und erreichte bereits ein Millionenpublikum weltweit. Die lokalen, selbstorganisierten Konferenzen finden unter dem Namen TEDx statt, wobei das x für die von TED unabhängige Organisation der Veranstaltung steht. Die TED-Konferenzreihe bietet allgemeine Leitlinien für das TEDx-Programm, aber die individuellen Konferenzen werden selbstständig und unabhängig organisiert.

Was, wann, wo?

TEDx-Veranstaltung in Konstanz zum Thema „Infinitely far, infinitely close“ in englischer Sprache

Am 6. Mai 2022 von 15.00 (Einlass 14.30) Uhr bis ca. 20.00 Uhr

Wolkenstein-Saal, Kulturzentrum am Münster in Konstanz

Anschließend Gelegenheit, mit den Referent*innen ins Gespräch zu kommen

Text: MM, Bild: Tom Hegen, The Lithium Series, 2021, gestellt vom Veranstalter