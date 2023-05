Höchste Zeit für gute Arbeitsbedingungen in der Pflege

Am heutigen Internationalen Tag der Pflegenden veranstaltet ver.di einen Informationstag, bei dem die Gewerkschaft in entsprechenden Einrichtungen ihre politischen Forderungen erläutert.

Mehr Personal, eine gerechte Entlohnung und verlässliche Dienstpläne – so lauten wichtige Forderungen von zahlreichen Betriebs- und Personalräten auf der heutigen Krankenhaustagung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di. Anlass ist u.a. der Internationale Tag der Pflegenden am 12. Mai. Landauf, landab machen Beschäftigte klar, dass sie sich nicht länger hinhalten lassen, sondern sich zur Durchsetzung ihrer Interessen gewerkschaftlich organisieren, unterstreicht die Gewerkschaft ver.di.

Unter dem Motto „Starke ver.di, starke Pflege“ informiert die Gewerkschaft am Freitag, 12. Mai, in rund 30 Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen in Südbaden und dem Schwarzwald über ihre politischen Forderungen.

„Arbeit in der Pflege ist anspruchsvoll – fachlich, physisch und psychisch. Damit die Kolleginnen und Kollegen gut und sicher pflegen können und wieder Freude an dem eigentlich großartigen Beruf haben, brauchen sie endlich bessere und verlässliche Arbeitsbedingungen“, sagt Jürgen Gißler, ver.di Fachbereichsvorsitzender und Personalrat, aus der Uniklinik Freiburg auf der heutigen Krankenhaustagung in Freiburg vor rund 30 gewählten Interessenvertreter/innen aus der Region.

„Immer mehr Beschäftigte verstehen, wie wichtig es ist, sich gewerkschaftlich zu organisieren und gemeinsam die Interessen zu vertreten. Wenn alle an einem Strang zieht, können wir viel erreichen. So haben wir Druck auf die gesetzliche Personalbemessung gemacht und inzwischen 25 Tarifverträge für Entlastung durchgesetzt“, unterstreicht Irene Gölz, ver.di Landesfachbereichsleiterin für Gesundheitswesen. An der Uniklinik Freiburg gibt es seit 2017 einen solchen Tarifvertrag.

Der Internationale Tag der Pflegenden wird in Erinnerung an die britische Krankenschwester Florence Nightingale begangen. Sie wurde am 12. Mai geboren und hat sich um die Entwicklung der Krankenpflege verdient gemacht. Am Internationalen Tag der Pflegenden wird seit den 1960er-Jahren die Arbeit von Pflegekräften und ihre Bedeutung für die Gesellschaft gewürdigt.

Text: ver.di, Bild: O. Pugliese