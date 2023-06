Student:innen in finanzieller Not

Die kürzlich veröffentlichte Studierendenbefragung beleuchtet vor allem die wirtschaftliche und soziale Lage der Student:innen. An der Datenaufbereitung ist auch die Universität Konstanz beteiligt. Für die Konstanzer Bundestagsabgeordnete Lina Seitzl, die in der SPD-Fraktion für studentische Belange zuständig ist, stellen die Ergebnisse eine erneute Mahnung dar, studentische Armut konsequent zu bekämpfen.

„Die Studie zeigt die hohe Heterogenität der Studierendenschaft in Deutschland. Akuten Handlungsbedarf sehe ich als Bildungspolitikerin insbesondere mit Blick auf die starke soziale Polarisierung in der Studienfinanzierung. Während die Mehrheit der Studierenden ihren Lebensunterhalt als gesichert betrachtet, verfügt gut ein Drittel über weniger als 800.- Euro monatlich und damit weniger als in der Düsseldorfer Tabelle als Elternunterhalt für diese Zielgruppe vorgesehen.“

Weiter führt Lina Seitzl an: „Auch die stark steigenden Mietkosten sind besorgniserregend. Diese sind laut der Studierendenbefragung auf 410.- Euro gestiegen. Deshalb ist das Bundesprogramm ‚Junges Wohnen‘, in dem die Bundesregierung 500 Mio. Euro für den Bau von Wohnheimplätzen zur Verfügung stellt, eine gute Nachricht. Nachsteuerungsbedarf liegt jedoch bei der Mietkostenpauschale im BAföG, die derzeit nur bei 360.- Euro liegt.“

Seitzl sieht daher dringenden politischen Handlungsbedarf und schlussfolgert: „Der beste Schutz gegen studentische Armut ist ein modernes und inklusives BAföG, das die realen Lebensbedingungen der Studierenden besser abbildet. Die in der Ampel-Koalition bereits umgesetzten BAföG-Reformen gehen in die richtige Richtung. Die Studierendenbefragung zeigt aber, dass es dringend einer Strukturreform des BAföG bedarf. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die regelmäßigen Anpassungen der Bedarfssätze, Wohnkosten und Freibetragsgrenzen.“

Text: MM/red.

Bild: Universität Konstanz