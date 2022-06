Strandbad Hörnle: Hinterm Horizont geht’s weiter

(Red.) Die Plattformen im Strandbad Hörnle wurden bisher mit Beginn jeder Badesaison auf den See gebracht und waren beliebte Aufenthaltsfläche für die SchwimmerInnen. Nun liegen sie an Land. Warum eigentlich? seemoz fragte nach. Hier die Antwort der Bäderverwaltung, die eher an einen verspäteten Aprilscherz erinnert: „Hintergrund ist, dass diese Plattformen einerseits ein Ruhepunkt sind, andererseits aber auch eine Attraktion, die sich immer wieder Gäste zum Ziel nehmen, welche die Distanz unterschätzen und dann in Not geraten. Zudem sieht die Aufsicht nicht auf das Geschehen hinter der Insel..“.