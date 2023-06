Strampeln für die Nachhaltigkeitsziele

Die 17 Nachhaltigkeitsziele, die die Vereinten Nationen bis 2030 global erreichen wollen, sind im öffentlichen Bewusstsein nur wenig verankert. Um für sie zu werben, radelt eine Gruppe von Rumänien in die Niederlande. Sie wird am 19. in Konstanz eintreffen und im Rathaus mit einem öffentlichen Empfang begrüßt. Wer mag, ist eingeladen, ein Stück mitzuradeln.

Um sich für die 17 Nachhaltigkeitsziele starkzumachen, hat die Organisation EUphemia im Jahr 2023 das Projekt Cycle4GlobalGoals gestartet. Neben dem sportlichen Aspekt ist es das Ziel des Projekts, die Nachhaltigkeitsziele stärker ins Bewusstsein zu rücken sowie Menschen und Städte auf nachhaltige Art und Weise zu verbinden. Diese Verbindung symbolisiert auch die Radreise durch zehn Länder von Ost- nach Westeuropa. Die insgesamt über 3.500 Kilometer lange Strecke begann am 23. Mai im rumänischen Sibiu und soll am 6. Juli im niederländischen Deventer enden. Radfahrende aus allen Ländern sind eingeladen, am Projekt mitzuwirken und einen Teil der Strecke gemeinsam mit der Initiative zurückzulegen.

Lorenz Heublein, kommissarischer Leiter des Amts für Klimaschutz, wird die Gäste begrüßen. „In Konstanz gibt es bereits viel Engagement für eine nachhaltige Entwicklung, die jedoch nur bei entsprechend ganzheitlicher Betrachtung Erfolg haben kann. Im Sinne des Begriffs der ‚starken Nachhaltigkeit‘ ist der Erhalt natürlicher Ressourcen und Lebensgrundlagen inklusive des Klimaschutzes die Grundvoraussetzung für alle anderen Entwicklungsfelder der Agenda 2030“, so Heublein. „Ich freue mich daher, dass die Initiative Cycle4GlobalGoals mit dem Fahrrad auf eines der mit Abstand umweltfreundlichsten Verkehrsmittel setzt. Radfahrerinnen und Radfahrer sind bei uns immer willkommen!“

Am Montag, dem 19.06.2023, empfängt Lorenz Heublein die Radelnden im Namen der Stadt Konstanz um 15:00 Uhr in der Rathausgalerie (Kanzleistraße 15). Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, am Empfang teilzunehmen.

Neben der Teilnahme am Empfang besteht zudem die herzliche Einladung, die Radgruppe von Cycle4GlobalGoals bei An- und Abreise ein Stück des Weges mit dem Fahrrad zu begleiten.

– Wer möchte, kann sich der Rad-Gruppe bereits auf Ihrer Strecke nach Konstanz anschließen. Adina und Wouter Janssen starten ihre Etappe am Montag, 19.06.2023, morgens gegen 8:45 Uhr in Riedlingen (Marktplatz 1) und planen, gegen 14:45 Uhr in Konstanz anzukommen.

– Interessierte können sich den Janssens außerdem zumindest für einen Teil der nächsten Etappe nach Bad Zurzach (ca. 85 km) anschließen. Treffpunkt ist am Dienstag, den 20.06.2023, um 8:45 Uhr erneut am Rathaus Konstanz (Kanzleistraße 15).

Die gesamte Radelroute ist hier nachzuverfolgen.

