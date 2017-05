Steuerzahler bluten für das Bodenseeforum

Schneller und brutaler als befürchtet werden die Steuerzahler in Sachen Bodenseeforum zur Kasse gebeten: Eine Finanzspritze von 1,7 Millionen Euro soll der HFA, der Haupt- und Finanzausschuss, auf seiner heutigen Sitzung (ab 17 Uhr, Ratssaal) vorläufig bewilligen.

Offensichtlich sind die Geldsorgen rund ums Bodenseeforum weitaus ernster als noch vor kurzem vermutet, denn die Kämmerei spricht in ihrer Vorlage davon, dass „die Liquidität sicher gestellt werden“ müsse. Ratingagenturen senken in solchen Situationen den Daumen und diagnostizieren „Ausfälle“. Zumal, wieder O-Ton Kämmerei, der endgültige Jahresverlust 2016 noch nicht konkret beziffert werden könne. Was wohl heißt: Das dicke Ende kommt erst noch.

Bereits im März war auf seemoz von zahlreichen Pannen zu lesen – von einer verheerenden Bilanz bei der Akquise von Veranstaltungen war da die Rede, von Fehlgriffen beim Catering und der IT-Ausstattung und von zusätzlichen Personalkosten, die für die Abfindung des flüchtigen Geschäftsführers und für den Suchaufwand seines Nachfolgers anfallen. Von einer Besserung war bislang nichts zu hören.

Und jetzt die Probleme mit der Steuer (warum hat niemand vorab einen Steuerberater gefragt?): Die Umwandlung des Forums in einen Eigenbetrieb bedeutet nämlich auch, dass die Erstattung an Vorsteuer jetzt nicht mehr zur Deckung der laufenden Bewirtschaftungsverluste zur Verfügung steht, sondern nun aus dem laufenden städtischen Haushalt finanziert werden muss. Im März sprach man noch von rund 445 000 Euro, jetzt ist man bei 1,7 Millionen angelangt.

„Abschlag auf den Betriebskostenzuschuss 2016“ nennt die Kämmerei in ihrer Bitte um eine Finanzspritze verschämt diesen Geld-Batzen, der allerdings problemlos aus den aktuellen Überschüssen finanziert werden kann: Laut Finanzberichts für das erste Quartal 2017 – auch er steht auf der heutigen HFA-Tagesordnung – erhöhen sich die Rücklagen im städtischen Budget um 1,3 Mio. auf wohl 5,3 Millionen Euro zum Jahresende.

Dennoch bleibt die Frage, ob selbst die Befürworter des Bodenseeforums sich ständig weiter zur Kasse bitten lassen wollen – die Spendierhosen wären anderswo angebrachter.

hpk

