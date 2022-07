Stefan Frommherz ist tot

Unser Freund, Genosse, Kollege und Mitstreiter Stefan Frommherz lebt nicht mehr. Er starb gestern am späten Nachmittag in seinem Büro, wo er neben dem Schreibtisch liegend aufgefunden wurde. Fremdeinwirkung ist unwahrscheinlich, aber nicht ganz auszuschließen; deshalb ermitteln noch die Behörden.

Der Tod des 60-Jährigen kommt für alle überraschend. Noch am Samstag hatte er die von ihm maßgeblich mitorganisierte Fahrraddemo gegen den Wohnraumleerstand angeführt und danach auf dem Chérisy-Fest gefeiert.

Stefan Frommherz lag nicht nur die Wohnungsnot am Herzen. Er engagierte sich in letzter Zeit zunehmend bei der Partei Die Linke, in deren Kreisvorstand er gewählt worden war und für die er den BürgerInnendialog zur Zukunft der regionalen Gesundheitsversorgung vorantrieb. Er verbrachte als engagierter Gewerkschafter viele Wochen und Monate bei der Planung und Umsetzung des 150-jährigen Jubiläums der Konstanzer Mediengewerkschaft, war auf dem Konstanzer Klimacamp aktiv, saß im Vorstand des politischen Bildungsvereins seemoz e.v.

Und er hatte noch so viel vor: Den Umbau seines Büros in eine Zentrale der sozialen und ökologischen Initiativen. Die nächste Sitzung des Aktionsbündnisses gegen Immobilienspekulation, Mietwucher und Wohnraumleerstand. Spannende Debatten auf dem Klimacamp, neue Pläne für seemoz, mehr Bewegung in der Linken … Er wird uns sehr fehlen.

Ein ausführlicher Nachruf folgt.