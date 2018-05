Stadtwerke: Absage an den Wochenendtarif

Verkehrswende sieht anders aus: Selbst dem harmlosen Vorschlag von FGL und JFK, samstags den Busverkehr in Konstanz kostenlos zu machen und damit einem Tübinger Beispiel zu folgen, lehnen Stadtwerke und Stadtverwaltung ab. Ihr Argument: Zu hohe Kosten. Auf der heutigen TUA-Sitzung (VGL, Untere Laube 24, ab 16 Uhr) dürfte das zu einigen Diskussionen führen.

Im April hatte die Linke Liste Konstanz (LLK) nicht zum ersten Mal gefordert: „Runter mit den Buspreisen“. Damals hüllte sich die Stadtverwaltung in Schweigen. Nur die Grünen und das Junge Forum griffen die Idee auf und fordern nun ihrerseits „einen Fahrschein-freien Bus am Samstag“ zu prüfen. Ihr Antrag knüpft an eine Initiative aus Tübingen an, wo wegen des Umbaus eines Parkhauses in der Innenstadt für einige Monate samstags das Busfahren kostenlos ist.

Nun hat die Idee aus Tübingen überhaupt nichts mit einer generellen Senkung der Buspreise zu tun, wie die LLK sie bis hin zum kostenlosen Stadtverkehr fordert. Ob überdies ein Wochenendtarif das Konstanzer Stauproblem lösen könnte, darf ebenfalls bezweifelt werden. Dennoch beeilen sich die Stadtwerke schon jetzt, einem Nulltarif an Samstagen eine Absage zu erteilen. 830 000 Euro würde das kosten, rechnen die Tarifexperten aus der Max-Stromeyer-Straße vor. Außerdem müssten dann die Fahrscheinautomaten deaktiviert und auf manchen Linien das Fahrplanangebot ausgeweitet werden – alles viel zu teuer und zu aufwändig.

Ein Trostpflaster immerhin: Ende des Jahres soll dem Gemeinderat eine Untersuchung zur „Anpassung des Tarifsystems“ präsentiert werden; „in diesem Zuge werden auch verschiedene Systeme, u.a das Tübinger Modell, reflektiert“, versprechen die Stadtwerke.

Zumindest sind die Preise im Konstanzer Busverkehr wieder im Gespräch. Auch wenn Stadtwerke und Stadtverwaltung das Thema ständig verschieben und am liebsten verschweigen würden – es führt kein Weg an einer Reform des Tarifsystems vorbei. Lieber heute als morgen. Um es sozialverträglich zu machen, der Luft zuliebe und dem Stau zuwider.

hpk

