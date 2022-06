Der Stadtseniorenrat Singen hilft

Mit zunehmendem Alter wird das Leben mitnichten einfacher, denn es stellen sich existenzielle Fragen zu Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung, digitalem Nachlass, Organspende – und, und, und. Für fast alle von uns sind das wichtige, allein kaum lösbare Fragestellungen. Der Stadtseniorenrat Singen bietet einmal in der Woche fachkundige Beratung an.

Hier die Einladung des Stadtseniorenrates (SSR):

Haben Sie das alles schon gemacht … dann haben Sie alles richtig gemacht.

Wenn nicht, dann wird es Zeit, sich darum zu kümmern, denn das wird heutzutage vorausgesetzt.

Ist ein Verwandter (Vater, Mutter, Kind) nicht in der Lage, selbstständige Entscheidungen zu fällen, und es wurde versäumt, diese Vorkehrungen zu treffen, fängt es an schwierig zu werden. Dies kann dazu führen, dass das Amtsgericht eine Ihnen fremde Person als BetreuerIn einsetzt. Um dies zu vermeiden, sollten Sie vorbeugend handeln und die erforderlichen Schriftstücke erstellen.

Kommen Sie zu uns, der Stadtseniorenrat Singen arbeitet ausschließlich mit Unterlagen und Verweisen des Bundesjustizministeriums in Zusammenarbeit mit dem Versorgungsamt Radolfzell.

Die Broschüren des Ministeriums „Betreuungsrecht“, „Patientenverfügung“ und „Vorsorgevollmacht in einfacher Sprache“, außerdem die vom SSR erstellten Vorlagen „Patientenverfügung“ (in ausfüllbarer Form), „digitalen Nachlass verwalten“ sowie Informationen zur Organspende erhalten sie kostenlos in unseren Räumen in der August-Ruf-Str.13 (in der Marktpassage).

Für ein informatives Gespräch stehen wir Ihnen donnerstags von 9 bis 12 Uhr in unserem „Treffpunkt SSR“ in der Marktpassage zur Verfügung.

Text: Stadtseniorenrat Singen/red