Das Stadtradeln 2022 hat viele Sieger

Das Stadtradeln 2022 ist in unserer Region abgeschlossen, und die GewinnerInnen stehen fest. Annähernd eine Million Kilometer kamen dabei im Landkreis Konstanz zusammen, eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Da drängt sich der Vergleich zwischen ausgewählten Kommunen der Region geradezu auf: Wo wurde am kräftigsten in die Pedale getreten, wo gibt es die radelmüdesten VolksvertreterInnen?

An 21 aufeinanderfolgenden Tagen zwischen dem 1. Mai und 30. September konnten Kommunen bundesweit auf ihrem Gebiet das Stadtradeln veranstalten. Ziel ist es, als registrierter Einzelmensch oder Gruppe in diesem Zeitraum möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren. Sinn und Zweck der vom Netzwerk „Klima-Bündnis [[https://www.klimabuendnis.org/home.html]] der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder | Alianza del Clima e.V.“ ins Leben gerufenen Veranstaltung soll es sein, Emissionen einzusparen und das Verkehrsmittel Fahrrad populärer zu machen. Darum wird nicht nur die Leistung der „normalen“ Teilnehmer gemessen, sondern in einer eigenen Wertung auch die der KommunalpolitikerInnen, die ja schließlich für die Verkehrswende vor Ort sorgen soll(t)en.

145 Tonnen Kohlendioxid?

Insgesamt wurden 2022 beim Stadtradeln im gesamten Landkreis 145 Tonnen Kohlendioxid eingespart, wenn man annimmt, dieselbe Strecke wäre mit dem Auto zurückgelegt worden. Das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, denn tatsächlich dürften sich die AutofahrerInnen auch weiterhin hinter das Steuer geklemmt haben, während sich für das Stadtradeln vor allem passionierte RadfahrerInnen meldeten. Auch für eine dauerhafte Verhaltensänderung dürfte eher eine brauchbare Radinfrastruktur mit komfortablen, sicheren Radwegen sowie radlerInnenfreundlichen Ampelschaltungen sorgen als noch eine weitere PR-Maßnahme. Insofern muss man sich fragen, ob derartige – zweifellos gut gemeinte – Veranstaltungen nicht sogar dafür sorgen, dass an der Infrastruktur noch weniger gearbeitet wird, weil die Verwaltung ja auf jährlich steigende TeilnehmerInnenzahlen verweisen kann. Mit Argusaugen muss also beobachtet werden, ob ein solcher Wettbewerb nicht von der Propaganda aus den Rathäusern als Radwegbau-Ersatzhandlung missbraucht wird. Denn sowie es darum geht, den Autos flächendeckend Verkehrsraum zugunsten der Fahrräder wegzunehmen, verstummt das Klimageschrei aus Rathäusern und Kommunalparlamenten so urplötzlich wie das Gackern im Hühnerhof, wenn der Habicht überraschend vorbeischaut.

Es könnte ja so schön sein

„In deutschen Großstädten führen 40-50% der Autofahrten über Strecken von weniger als fünf Kilometer Länge. Entfernungen, die auch gut mit dem Fahrrad zu bewältigen sind. Insgesamt könnten Schätzungen zufolge rund 30% der PKW-Fahrten in Ballungsgebieten durch Radverkehr ersetzt werden (Umweltbundesamt 2021)“, schreibt das „Klima-Bündnis“ zu seiner Aktion, die 2022 zum 15. Mal stattfand.

Wie schlugen sich die Kommunen im Landkreis Konstanz dabei? Während sonst oft die Gesamtzahl der in einer Kommune absolvierten Kilometer als Maßstab für den Erfolg gilt, wollten wir es genauer wissen. Deshalb brachten wir unseren Taschenrechner zum Qualmen und haben aus den Rohdaten zusätzlich die Leistung pro EinwohnerIn und pro teilnehmender Person errechnet.

Name Einw. Geradelte km km/

Einw. Teilneh­mende km/

Teiln. Teilnehmende ParlamentarierInnen Landkreis Konstanz 288.097 941.840 3,27 4.269 221 80/489 (16%) Aach 2.304 16.888 7,33 66 276 5/10 (50%) Allensbach 7.204 60.358 8,38 254 238 6/20 (30%) Bodman-Ludwigsh. 4.742 18.720 3,95 67 279 1/14 (7%) Eigeltingen 3.896 4.780 1,23 18 266 3/13 (23%) Engen 11.101 21.158 1,91 127 167 1/19 (5%) Gaienhofen 3.362 11.591 3,48 44 263 2/14 (14%) Gailingen 2.887 11.189 3,88 30 373 0/12 (0%) Gottmadingen 10.750 25.656 2,39 175 147 0/23 (0%) Hilzingen 8.912 56.190 6,30 215 261 4/22 (18%) Konstanz 84.736 256.476 3,03 1.337 192 13/40 (33%) Moos 3.390 19.278 5,69 91 212 4/15 (27%) Mühlhausen-Ehingen 3.938 21.373 5,43 81 264 4/14 (29%) Öhningen 3.632 3.869 1,07 21 184 2/14 (14%) Orsingen-Nenzingen 3.540 10.313 2,91 52 198 3/14 (21%) Radolfzell 31.582 56.354 1,78 268 210 1/27 (4%) Reichenau 5.250 13.572 2,59 60 226 5/14 (36%) Rielasingen-Worblingen 11.995 15.920 1,38 55 289 1/19 (5%) Singen 48.587 146.188 3,01 580 252 12/32 (38%) Steißlingen 4.964 32.588 6,56 88 370 1/15 (7%) Stockach 17.118 58.165 3,40 263 221 2/29 (7%) Tengen 4.696 11.215 2,39 23 488 2/23 (9%) Volkertshausen 3.215 9.513 2,96 36 264 2/12 (17%) Diese Übersicht können Sie hier auch als (hoffentlich) besser lesbares PDF öffnen.

Quelle: Eigene Berechnungen; Daten aus Wikipedia und von https://www.stadtradeln.de/landkreis-konstanz.

Allensbach hat die Nase vorn

Die absoluten Kilometerwerte sagen aufgrund der unterschiedlichen Größen der Kommunen wenig aus. Die Strecke pro TeilnehmerIn und pro EinwohnerIn sagt da wahrscheinlich schon mehr über die Fahrradgeneigtheit einzelner Gemeinden aus. Allerdings lassen sich natürlich wichtige Faktoren wie innerörtliche Entfernungen und vor allem die Qualität der Radinfrastruktur sowie die Motivation der Radelnden (BerufspendlerInnen, SportlerInnen etc.) nicht erfassen. Einsamer Spitzenreiter hinsichtlich der Kilometer pro Einwohner ist jedenfalls Allensbach (8,38 km/Einw.), gefolgt von Aach, Steißlingen und Hilzingen.

In Tengen hingegen gab es die wackersten TeilnehmerInnen: 488 Kilometer pro Nase bedeuten einen Schnitt von 23 Kilometern pro Tag und Sattel. Dagegen scheint es in Gottmadingen und Engen eher gemütliche StadtradlerInnen zu geben, jedenfalls liegt dort die Kilometerleitung pro TeilnehmerIn am deutlichsten unter dem Schnitt des Landkreises.

Das selbsternannte „Fahrradparadies“ Konstanz hingegen erweist sich in dieser Aufstellung als höchst durchschnittlich. 192 Kilometer pro TeilnehmerIn (9 Kilometer pro Nase und Tag) bzw. 3,03 Kilometer pro EinwohnerIn sind Mittelmaß oder weniger.

OB ist wieder einmal 1. Sieger

In Gailingen und Gottmadingen ignorierten bzw. boykottierten die ParlamentarierInnen das Stadtradeln geschlossen, aus welchen Gründen auch immer. Einsamer Spitzenreiter in dieser Kategorie ist hingegen Aach, wo sich die Hälfte der EntscheiderInnen anmeldete. Auch in Singen, Reichenau, Konstanz und Allensbach traten die Rätinnen und Räte kräftig in die Pedale. In Konstanz schlug der Erstchargierte sogar den Rest seiner Schar, wie die städtische Beweihräucherungs- und Pressestelle ausdrücklich verlauten ließ: „Als das meist radelnde Mitglied des Gemeinderates setzte sich Oberbürgermeister Uli Burchardt durch.“

Text, Rechnerei & Bild: O. Pugliese

Unsere Tabelle mit den Daten für den Landkreis Konstanz finden Sie hier.