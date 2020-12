Stadt verbietet geplante Querdenker-Demo

Die lokalen Querdenker um Gerry Mair wollten am 20. Dezember in Konstanz abermals gegen die Corona-Maßnahmen protestieren. Die für Klein Venedig angemeldete Demo, zu der 900 TeilnehmerInnen angekündigt wurden, hat die Stadtverwaltung jetzt verboten.

In einer Mitteilung vom 14.12. nennt sie dafür gleich mehrere Gründe:

„Vor dem Hintergrund der hohen Infektionszahlen mit dem Corona-Virus, den verschärften Präventionsbemühungen, dem gebotenen Schutz der Bevölkerung und der bisherigen Kommunikation mit den Organisatoren hat die Stadtverwaltung die geplante Versammlung verboten. Das Polizeipräsidium Konstanz hat sich ebenfalls für ein Verbot ausgesprochen.

Gegenüber der Stadtverwaltung machten die Organisatoren der geplanten Demonstration deutlich, dass sie nicht dazu bereit sind, die aus städtischer Sicht in der aktuellen pandemischen Situation unverzichtbaren Auflagen zu erfüllen. In Ergänzung zu den gemachten Erfahrungen am Wochenende des 3. und 4. Oktober 2020 und unter Berücksichtigung des zu beobachtenden Teilnehmerverhaltens bei den bundesweiten Querdenker-Demos steht für die Stadtverwaltung damit fest, dass die pandemiebedingten unverzichtbaren Schutzvorgaben anlässlich der geplanten Kundgebung am 20. Dezember 2020 nicht eingehalten werden können. Auch in anderen Städten waren zuletzt ähnliche Demonstrationen verboten worden.“

MM/red