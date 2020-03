Stadt Konstanz richtet Corona-Hotlines ein

Die Pandemie wirft so ziemlich alles über den Haufen, was bislang als selbstverständlich galt. Was muss jetzt beachtet werden, wie bekommt mensch trotz Kontaktsperre, geschlossenen Kitas, Schulen und Geschäften das Nötige geregelt und die Versorgung gesichert. Die Stadt richtet deshalb jetzt Telefon-Hotlines für SeniorInnen, Erwachsene und Familien sowie zur Kita-Notbetreuung ein.

Die neue städtische Senioren-Hotline ist Anlauf- und Beratungsstelle für Betroffene, die in diesem Zusammenhang Hilfe und Unterstützung benötigen. Auch Angehörige oder Nachbarn können sich an die Hotline zu wenden, wenn sie Betroffene in ihrem näheren Umfeld kennen. Die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen Anliegen entgegen, beraten und informieren über zuständige Behörden, Dienste oder Unterstützungsmöglichkeiten. Die Senioren-Hotline ist Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 17 Uhr unter der Nummer 07531/900-3000 erreichbar.

Für alle Fragen zu persönlichen sozialen Belangen und familiären Themen hat die Stadt Konstanz eine Hotline für Erwachsene und Familien eingerichtet. Die Hotline ist Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 17 Uhr unter der Nummer 07531/900-4000 erreichbar.

Die Träger von Kindertageseinrichtungen in Konstanz bieten für Kinder, deren Eltern in der sogenannten kritischen Infrastruktur tätig sind, eine Notbetreuung an. Grundvoraussetzung für eine Notbetreuung ist, dass beide Erziehungsberechtigten – im Fall von Alleinerziehenden, der/die Alleinerziehende – in der kritischen Infrastruktur tätig sind. Die Anfrage eines Platzes in der Notbetreuung erfolgt für alle Kinder, die schon in Krippen, der Kindertagespflege, Kitas und Horten sind über die jeweilige Einrichtungsleitung oder Tagespflegeperson.

Eltern, die in der Stadt Konstanz arbeiten, diese Kriterien erfüllen und deren Kinder aktuell noch nicht einer Kindertagesbetreuung in Konstanz sind, können sich bezüglich der Notbetreuung an die Kita-Vormerkung wenden: 07531/900-2618 oder 07531/900-2483.

Für medizinische Fragen rund um das Coronavirus hat das Gesundheitsamt ein Bürgertelefon eingerichtet: Es ist von Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr unter der Nummer 07531/800-7777 erreichbar. Alle Informationen des Gesundheitsamtes unter www.lrakn.de/coronavirus. Alle Informationen der Stadt zum Thema: www.konstanz.de/coronavirus.