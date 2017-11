Spitzenreiter-Artikel im Oktober

Querbeet die Themen im Vormonat: Von Ausfuhr­scheinen bis zu Katalonien, von Ehrenbürgern bis zum Wachstumswahn reicht die Bandbreite der meist gelesenen Artikel.

Platz 1: „seemoz-Umfrage: Kann Gröber Ehrenbürger bleiben?“

Platz eins ist kein Wunder – wochenlang stand der Aufruf zur Meinungsumfrage in vorderster Front unserer Startseite. Eine Aus- und Bewertung findet sich übrigens über diesem Text. Zum Beitrag …

Platz 2: „Bodenseeforum: Infos nicht für die Öffentlichkeit“

Die Heimlichtuerei um den eurofressenden Schmuckbau nervt nicht nur die Redaktion, sondern auch immer mehr LeserInnen. Schon das ein Grund, das Thema nicht aus den Augen zu verlieren. Zum Beitrag …

Platz 3: „Wachstumswahn“

Wohin steuert Konstanz? Immer mehr Einwohner, immer größere Wohnungsnot, immer mehr Konsum, immer weniger Entschleunigung? Neue Ideen braucht es – die Diskussion ist eröffnet … Zum Beitrag …

Platz 4: „Grüne Ausfuhrscheine, grüne Umfaller“

Mit viel Wahlgroll drischt die SPD auf die grünen LandtagsabgeordnetInnen ein, die aber wehren sich. Beides findet seinen Niederhall auf seemoz – siehe Platz 6. Zum Beitrag …

Platz 5: „Stadtgemurmel im Konstanzer Frühherbst“

Von reiselustigen StadträtInnen und ewigen Ehrenbürgern, von allzeit kampfbereiten FeministInnen und unsinnigen Kosten ist die Rede in dieser besonderen Rubrik – offensichtlich gefällt das. Zum Beitrag …

Platz 6: „Grüne Abgeordnete Erikli und Wehinger schlagen zurück: ,Tobias Volz führt eine Scheindebatte‘“

Die Replik der Damen aus Stuttgart auf den Umfaller-Vorwurf (s. Platz 4). Also, so richtig überzeugend fand ich persönlich das nicht. Zum Beitrag …

Die Tops auf Facebook

Völlig aus der Reihe dieses Mal die Leservorlieben auf Facebook: Mit extrem weiten Abstand führt „Horst Klub feiert Dreijähriges“ die Hitliste an – trau‘ also wirklich keinem über 30. Immerhin schaffte es aber doch ein lokales Thema in die Tops: „Konstanz legt Köder für Immobilien-Investoren aus“ auf Platz zwei. Dann aber wieder eine Überraschung: Schon die Ankündigung des Theaterstücks „Die Farbe des Lachens“ belegt Platz drei – sind SchauspielerInnen nur noch auf Facebook unterwegs?