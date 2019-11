Solidarische Landwirtschaft: Neue Bieterrunde

Der Verein Solidarische Landwirtschaft (SoLaWi) Konstanz ermöglicht seinen Mitgliedern, in solidarischer Erzeuger­gemeinschaft mit ihrem regionalen Gärtner von der Reichenau ein saisonales Gemüsesortiment aus ökologischem Anbau zu beziehen. Die garantierte Abnahme bietet sowohl preisliche Sicherheit als auch eine nachhaltige und gesunde Ernährung. Kommenden Sonntag laden die SoLaWisten zur neuen Bieterrunde ein.

Im Anbaujahr 2019 wurde die Ernte an über 150 Gemüseanteilnehmer*innen verteilt. 2020 steht ein neues Anbaujahr an, in welchem die Initiative mit ihrem Kooperationsgärtner von der Reichenau frisches Biogemüse erzeugt und an die Anteilnehmer*innen über 10 Verteilstationen ausgeliefert wird.

Wie in jedem neuen SoLawi-Jahr besteht die Möglichkeit für Interessierte, mit in die SoLawi einzusteigen und für das Produktionsjahr Gemüse und Kartoffeln zu beziehen. Um sich den Gemüsebezug im nächsten Anbaujahr zu sichern, ist die Mitgliedschaft und die Teilnahme an der Bieterrunde am kommenden Sonntag Voraussetzung. In dieser wird verbindlich festgelegt, zu welchem monatlichen Preis das Gemüse bezogen werden kann.

Die Bieterrunde für das Erntejahr 2020 findet am Sonntag, 24.11.2019, im Wolkensteinsaal, Kulturzentrum am Münster, Wessenbergstr. 43, in Konstanz statt. Von 13 bis 14 Uhr erfolgt die Registrierung der Anteilnehmer*innen und ab 14 Uhr werden dann die Gemüseanteile unter allen registrierten Mitgliedern vergeben.

MM (Foto: SoLawi Konstanz)

Mehr Infos hier.