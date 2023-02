solarcomplex schließt Kapitalerhöhung ab

Nur sieben Wochen nach Beginn der Aktienausgabe meldet solarcomplex den erfolgreichen Abschluss der jüngsten Kapitalerhöhung. Es wurden drei Millionen neue Aktien für rund acht Millionen Euro gezeichnet, ein Großteil davon über das Bezugsrecht der Alt-Aktionäre. Bis zu einer nächsten Kapitalerhöhung können solarcomplex-Aktien weiterhin über die Handelsplattform auf der Homepage des Unternehmens erworben werden.

Die Hauptversammlung der nicht-börsennotierten Aktiengesellschaft hatte bereits 2021 ein sogenanntes „genehmigtes Kapital“ beschlossen, das ist ein Vorratsbeschluss für eine Kapitalerhöhung. Davon hatten Aufsichtsrat und Vorstand im Jahr 2022 Gebrauch gemacht und eine Erhöhung des Grundkapitals von bisher 12 Millionen um 3 Millionen auf neu 15 Millionen Aktien beschlossen.

Seit 2003 hat solarcomplex jedes Jahr Gewinne ausgewiesen und in den meisten Jahren auch Dividenden an seine Gesellschafter:innen ausgeschüttet. Vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise und des dadurch stark gestiegenen Interesses an erneuerbaren Energien erwartet der Vorstand in den nächsten Jahren eine dynamische Entwicklung des Unternehmens.

Über solarcomplex

Das Bürgerunternehmen mit rund 60 Mitarbeiter:innen hat sich den Umbau der regionalen Energieversorgung weitgehend auf erneuerbare Energien bis 2030 zum Ziel gesetzt. Seit der Gründung im Jahr 2000 ist die Zahl der Gesellschafter von 20 auf rund 1.500 und das Eigenkapital von 37.500 Euro mit der aktuellen Kapitalerhöhung auf rund 35 Mio Euro gestiegen.

Realisiert wurden in den vergangenen 20 Jahren regenerative Wärmenetze in rund 20 Gemeinden und über 50 MW Solarkraftwerke als Dach- und Freilandanlagen. Das Investitionsvolumen aller bisher realisierten Projekte liegt bei über 300 Mio Euro.

solarcomplex firmiert seit 2007 als nicht-börsennotierte Aktiengesellschaft und bietet Bürger:innen die Kapitalbeteiligung als ökologische Geldanlage an.

„So schnell haben wir noch nie eine Kapitalerhöhung vollzogen. Vielen Dank an unsere Bestandsaktionäre und an die neuen Mitstreiter! Die rund acht Millionen Euro an neuem Eigenkapital werden in den nächsten zwei Jahren in die anstehenden Projekte investiert: Solarparks, PV-Dachanlagen und Wärmenetze“, so solarcomplex-Vorstand Bene Müller.

Text: MM, Symbolbild von Samuel Faber auf Pixabay