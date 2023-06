Singen: Vereine im Nationalsozialismus

Viele Institutionen standen schon 1933 und früher dem Nationalsozialismus nahe, darunter auch viele Vereine. Wie war das damals in Singen? Dazu gibt es kommenden Mittwoch einen aufschlussreichen Vortrag – sowohl live als auch gestreamt.

Mussten bürgerliche Vereine in Singen zwangsweise 1933 „gleichgeschaltet“ werden oder haben sie freiwillig das „Führerprinzip“ im Vereinsleben umgesetzt? Profitierten Vereine finanziell vom NS-Regime und beteiligten sie sich durch die Inszenierung von Veranstaltungen an der NS-Propaganda?

Antworten gibt der Historiker David Magro im Stadtarchiv am Beispiel der beiden Vereine Velo-Club „Hohentwiel“ Singen und Männerchor „Konkordia“ Singen. Er zeigt in seinem Vortrag Auffälligkeiten in der lokalen Vereinsarbeit vor dem Hintergrund der Machtübernahme durch die NSDAP in Singen auf. Anhand einzelner Vereinsmitglieder werden die Verstrickungen mit dem NS-Regime beispielsweise bei der Betreuung von Zwangsarbeitern beschrieben. Daneben beleuchtet der Referent, inwieweit der Velo-Club und die Konkordia von der Zerschlagung anderer Vereine profitierten, die ihre Mitglieder vorwiegend aus der Arbeiterschaft rekrutierten. Auch stellt er die Frage, in welcher Weise starke Zivilgesellschaften möglicherweise demokratischen Gesellschaften schaden können. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Gelegenheit zur Diskussion.

Der Vortrag findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Vom Suchen und Finden in Akten“ des Stadtarchivs statt. Diese versteht sich als Format für alle Interessierten, die auf eine spannende Art mehr über Themen der Singener Stadtgeschichte „nah an den Quellen“ erfahren wollen.

Rückfragen an Telefon 07731/85-253 oder per E-Mail an archiv@singen.de.

Was: Vortrag von David Magro „Die Veränderung der Vereinslandschaft in Singen während der ersten Jahre der nationalsozialistischen Herrschaft“.

Wann: Mittwoch, 21. Juni, um 19 Uhr.

Wo: Benutzersaal des Stadtarchivs, Julius-Bührer-Straße 2/DAS 2, 78224 Singen.

Wie: Eine Anmeldung unter archiv@singen.de oder Telefon 07731/85-317 ist erwünscht.

Was noch: Die Veranstaltung wird live gestreamt, der Zugangslink wird nach Erhalt der Anmeldung verschickt.

Text: MM/red.

Bild: Die Mitglieder des Männergesangsvereins „Konkordia“ vor dem Vereinslokal „Sternen“ 1932 (Quelle: Stadtarchiv Singen 412 Vereinsarchiv Männergesangsverein Konkordia).