Singen: Umfrage zur Stadtentwicklung beginnt

Wie soll sich der Singener Stadtteil Überlingen weiterentwickeln? Um diesen zentralen Punkt geht es bei der Online-Umfrage zum Dorfentwicklungskonzept (DEK) Überlingen am Ried 2040. Alle Überlingerinnen und Überlinger sind dazu eingeladen, sich aktiv bei der Entwicklung ihres Stadtteils zu beteiligen. Die Umfrage ist ein erster Baustein der Bürgerbeteiligung.

Die Umfrage, die vom 1. Juni bis zum 1. Juli 2022 durchgeführt wird, gibt es sowohl im Internet als auch auf Papier. Wer an der Umfrage nicht digital teilnehmen möchte oder kann, hat die Möglichkeit, einen Fragebogen in Papierform bei der Verwaltungsstelle abzuholen. Für alle anderen finden sich die Fragen hier im Internet: www.singen.de/informieren/ortsteile/ueberlingen+am+ried

Die Beantwortung dauert maximal zehn Minuten. Alle übermittelten Daten werden vertraulich behandelt und anonym ausgewertet. Die Fragen können bis zum 1. Juli beantwortet werden, danach erfolgt die Auswertung; anschließend werden die Ergebnisse öffentlich vorgestellt.

Veranstaltung zur BürgerInnenbeteiligung

Eine Auftaktveranstaltung findet am Donnerstag, 14. Juli, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus, Kirchplatz 7, statt, ein Workshop für Bürgerinnen und Bürger am Samstag, 24. September, von 10-14 Uhr. Die Abteilung Stadtplanung freut sich auf eine rege Beteiligung.

Hintergrund

Das Dorfentwicklungskonzept (DEK) Überlingen am Ried wurde 2007 vom Gemeinderat der Stadt Singen beschlossen und diente als Leitfaden für die Entwicklung des Ortes. Seither hat sich Überlingen am Ried weiterentwickelt, viele Rahmenbedingungen haben sich verändert, sodass der Ortschaftsrat beschlossen hat, das DEK nach 15 Jahren neu aufzustellen. Dabei sollen die Menschen, die in Überlingen leben, intensiv in den Entwicklungsprozess miteingebunden werden.

Weitere Informationen

Ortsverwaltung Überlingen am Ried, Kirchplatz 7, 78224 Singen (Hohentwiel), Webseite, Mail, Tel: +49 7731 22539, Fax: +49 7731 791773. Öffnungszeiten: Dienstag 14:00–17:00 Uhr, Mittwoch 08:00–12:00 Uhr und 14:00-17:00 Uhr, Donnerstag 14:00-17:00 Uhr, Freitag 08:00-12:00 Uhr.

Text: MM/red, Bild: Günter Schnell auf Pixabay (stark bearbeitet)