Singen: Konferenz für BewohnerInnen der Innenstadt

Im Herbst 2021 hat die Quartiersarbeit eine Befragung bei den Bewohnerinnen und Bewohner der Singener Innenstadt durchgeführt. Es ging um die Lebenssituation, das „Sich-Wohlfühlen“ im Stadtteil, das Miteinander in der Nachbarschaft und auch um die Fragen, was im eigenen Wohnumfeld und im Stadtteil verbessert werden sollte. Jetzt sind alle Menschen aus der Singener Innenstadt zur Beratung der Befragungsergebnisse eingeladen.

Annähernd 700 Personen aller Altersgruppen und Nationalitäten hatten an dieser Befragung teilgenommen, die inzwischen komplett ausgewertet ist.

Anne Allmrodt und Martin Burmeister von der Stabsstelle Sozial- und Bildungsplanung laden nun zu einem Treffen am Freitag, 1. Juli, von 15 – 18 Uhr in den Wichernsaal der Luthergemeinde (Freiheitstraße 36) herzlich ein. Eingeladen sind alle, die in den Quartieren der Innenstadt wohnen, egal, ob sie an der Befragung teilgenommen haben oder nicht. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos.

Bürgermeisterin Ute Seifried eröffnet die Veranstaltung, anschließend stellt Anne Allmrodt die wichtigsten Ergebnisse der Befragung vor. Danach gibt es Gesprächsrunden, bei denen alle Teilnehmer mitmachen können. Wenn sich anschließend Leute finden würden, die bei manchen Themen zukünftig nicht nur mitreden, sondern auch mitmachen möchten, wäre das ein schönes Ergebnis der Veranstaltung.

Schon jetzt weisen die Veranstalter darauf hin, dass das neue Quartiersbüro am Herz-Jesu-Platz (Alpenstraße 13) ab September regelmäßig besetzt sein wird. Es soll Anlaufstelle und ein Ort der Begegnung für Menschen aus dem Stadtteil werden, hier können z.B. auch selbst organisierte Veranstaltungen und Gruppentreffen stattfinden.

Kontakt: Anne Allmrodt, anne.allmrodt @singen.de, Telefon 07731/92 63 503 und Martin Burmeister, martin.burmeister@singen.de, Telefon 07731/92 63 502.

Text: Stadt Singen, Bild: DEH_258rdz