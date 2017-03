Singen: Gegen rechte Gewalt

Mit einem Transparent und Flyern machten am vergangenen Samstagvormittag Aktive der „VVN-BdA Kreisvereinigung Konstanz“ und dem Bündnis „Offenes Antifaschistisches Treffen Konstanz“ in der Singener Innenstadt die Passanten auf den „Boxsport Hegau e.V.“ aufmerksam. Auf „rechte Gewalt in Singen und überall“ wollten die jungen Anti­faschisten, darunter auch Zeugen des geschilderten Übergriffs, mit ihrer Aktion aufmerksam machen.

Ihr Flugblatt informierte über die Attacke Ende Januar auf einen zur linken Szene gehörenden 18jährigen, dem dabei schwere Verletzungen im Gesicht zugefügt wurden. Wie seemoz berichtete, wird gegen Siegfried Pauly, Ex-NPD-Landtagskandidat, Geschäftsführer und Ex-Trainer des Boxsport Hegau e.V., und Alexander R., wie Pauly Mitglied der rechtsextremen „Höri-Bodensee-Kameradschaft“, deshalb wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Im Boxclub scheint unterdes das Training as usual weiterzugehen, nun ohne den mittlerweile abgetauchten Pauly.

Corinna Neubauer