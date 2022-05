Singen: Neuer Fußballplatz und Bahnübergang

In Singen gibt es nicht nur einen schmucken neuen Fußballplatz, der so gut lärmgedämmt ist, dass der Ball darauf auch während der Ruhezeiten rollen kann, sondern bald auch einen verbesserten Bahnübergang, der allerdings mit ein paar Tagen Straßensperrung erkauft werden muss. Hier zwei Mitteilungen der Stadt.

Neuer Soccer-Court [Fußballplatz] für Singener Lewandowkis, Ronaldos und selbst die Südstadt-Pelés

Seit kurzem gibt es auch in der Südstadt ein DFB-Minispielfeld in Form eines Soccer Courts mit umlaufenden Bandensystem. Dank der frei zugänglichen, vandalismussicheren und schallmindernden Variante mit Ballfangzäunen finden Fußballer in jedem Alter auf dem Kunstrasenplatz beim ESV-Sportplatz optimale Bedingungen.

„Um eine Lärmbelästigung zu vermeiden, wurden die Banden mit Kunstrasen gefüttert“, erklärt Fabian Wilhelmsen, Abteilungsleiter Sport und Bäder. Deshalb ist eine tägliche Nutzung, auch sonntags und innerhalb der Ruhezeiten ohne Einschränkung möglich.

Die Jugendbeteiligung hatte sich ein solches DFB-Minispielfeld mit den Maßen von 20 mal 13 Meter, das es in ähnlicher Form seit 2015 in der Nordstadt im Bereich der Grünanlage Heinrichgrube gibt, auch für die Südstadt gewünscht. Hierfür wurde als Standort der ehemalige Bolzplatz umgewandelt und dient mit einem wetterbeständigen Untergrund als sehr gute Möglichkeit für die Straßenfußballszene in Singen. Die Anlage fügt sich zwischen dem Baumbestand in die Freifläche ein. Komplettiert wurde sie mit Sitzbänken, Müllbehältern und Fahrradständern.

Das DFB-Minispielfeld ist eine Ergänzung des Angebots an frei zugänglichen und für jedermann nutzbaren Anlagen zur sportlichen Betätigung und ergänzt nördlich des Rasenplatzes des ESV Südstern und südlich der Wessenbergschule sowie des Spielplatzes an der Steißlinger Straße das vorhandene Freizeitangebot.

Vollsperrung der Schaffhauser Straße in Höhe des Bahnüberganges

Wegen Gleisbauarbeiten der Deutschen Bahn muss die Schaffhauser Straße in Höhe des Bahnübergangs von Freitag, 10. Juni, ab 21 Uhr bis Freitag, 17. Juni, 21 Uhr, voll gesperrt werden. Im Bereich der Gleise wird nämlich der Fahrbahnbelag ausgebaut.

Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über die Verbindungsstraße Singen/West – Friedrich-Ebert-Platz – Rielasinger Straße und umgekehrt sowie über die Hohenkrähenstraße – Autobahn A 81 – Anschlussstelle Hilzingen.

Fußgänger können den Bahnübergang allerdings weiterhin benutzen; für sie wird ein Behelfsübergang eingerichtet.

