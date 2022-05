Ohne Worte, weil’s so gelungen ist.Seit geraumer Zeit ist an der Hauptstraße 8 in Singen ein über 15 Meter großes Peacezeichen an der Hauswand zu sehen (aus der Südstadt kommend). Künstler Bernd Binnig aus Konstanz hat zusammen mit der Singener Kriminalprävention (SKP) dieses Kunstwerk kreiert. Die SKP will damit ein symbolisches Zeichen setzen und für ein friedliches Miteinander werben.

Text & Foto: Stadt Singen (Design Homebase)