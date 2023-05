Singen: Bürgerinformationsveranstaltung zum Klimaschutzkonzept

Bei der Vorstellung des Klimaschutzkonzeptes am morgigen Freitag soll Singens Weg zur Klimaneutralität 2035 aufgezeigt werden. Dabei steht die praktische Umsetzung im Fokus der Informationsveranstaltung. Die Klimaschutzbeauftragte Johanna Volz wird in die Thematik einführen und künftige Maßnahmen benennen.

Hier die Einladung:

Der zentrale Hebel zur Verringerung der CO2-Emissionen ist die Wärmewende. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Wärmeversorgung von privaten Haushalten gesetzlich neu geregelt werden soll, gilt es den Bürgerinnen und Bürgern neue bezahlbare und klimafreundliche Möglichkeiten zu präsentieren. Im Klimaschutzkonzept Singens sind Eignungsgebiete für Wärmenetze im Stadtgebiet aufgeführt. Hier werden weitere Detailuntersuchung erfolgen, um herauszufinden, ob alle Voraussetzungen für den Ausbau von weiteren Wärmenetzen vorhanden sind.

Die in Singen ansässige Thüga Energie ist als regionaler Energieversorger ein wichtiger Partner. Michael Koehn, Projektleiter für Wärme, wird in der Veranstaltung erläutern, in welchen Gebieten sie Detailuntersuchungen anstrebt bzw. bereits angestoßen hat. Außerdem wird auf ganz praktische Fragestellungen eingegangen, die potenzielle Verbraucher beschäftigen, wenn ein Wärmenetzanschluss erfolgt (Installationen im Keller, Abrechnung, Wartung etc.). Darüber hinaus wird an dem Abend über das städtische Förderprogramm SanierungsImpuls informiert, das neben einer kostenlosen Erstberatung auch eine finanzielle Unterstützung bei der Erstellung eines Gebäude-Sanierungskonzeptes und der Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen bietet.

Natürlich wird auch der Ausbau und Umstieg auf weitere erneuerbare Energien thematisiert: Beispielsweise werden die vorhandenen Potenziale für Photovoltaik-Flächen auf dem Gebiet von Singen stärker ausgeschöpft werden müssen, um die bestehenden Anlagen zu ergänzen. Auch das Thema energiesparende Mobilität kommt nicht zu kurz und es werden Maßnahmen für klimafreundlichen Konsum und Ernährung aufgezeigt.

Alle Interessierten sind zur Veranstaltung herzlich eingeladen.

Wann & Wo: Freitag, 5. Mai, um 18.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses, Hohgarten 2, Singen/Htwl.

