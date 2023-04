Singen: Befragung zur Innenstadtentwicklung läuft

Als eine Grundlage für das „Innenstadtentwicklungsprogramm Singen 2040“ wird derzeit eine Bürger*innenbefragung durchgeführt, an der alle Interessierten noch bis zum 30. April teilnehmen können. Außerdem werden Pat*innen für Hundekotbeutelspenderboxen gesucht.

Die Innenstadt ist für viele Menschen ein zentraler Ort, an dem sie einkaufen, sich treffen, sich aufhalten. Die Ansprüche an diesen Ort haben sich im Lauf der Jahrzehnte gewandelt, und dementsprechend müssen die Innenstädte immer wieder umgestaltet werden. Die Stadtverwaltung Singen erklärt dazu: „Die Innenstadt ist das Herz unserer Stadt. Sie soll ein Ort sein, den wir gerne besuchen, wo wir uns wohlfühlen und uns mit anderen Menschen treffen wollen. Deshalb soll die Singener Innenstadt trotz der Herausforderungen für Handel und Stadtgesellschaft fit für die Zukunft gemacht werden. Damit allen die Möglichkeit eröffnet wird, mithilfe von Einschätzungen, Wünschen und Anregungen einen Beitrag zur Zukunft der Singener Innenstadt zu leisten, findet diese Befragung online und in Papierform statt.“

Befragung bis 30. April

Bürger*innen können auf der städtischen Homepage hier ihre Antworten geben. Auch wer keine Internetverbindung hat, kann bei der Befragung zur Innenstadtentwicklung bis zum 30. April mitmachen. Entsprechende Papierbögen zum Ausfüllen gibt es im Eingangsbereich des Rathauses (bitte Öffnungszeiten beachten), beim Bürgerzentrum (BÜZ) in der Marktpassage, im Quartiersbüro der Innenstadt (Alpenstraße 13) sowie im EG des DAS 2 (Julius-Bührer-Straße 2).

Die Befragung dauert nur wenige Minuten. Die Fragen sind recht allgemein gehalten, aber es gibt die Möglichkeit, Anregungen als Freitextantworten zu formulieren. [Allerdings sollte mensch sich davon nicht allzu viel versprechen: Etwa der durchaus berechtigten Forderung, zur Belebung der Innenstadt und spirituellen Abhärtung jeden Abend vor dem Cano öffentlich jenen Hund steinigen zu dürfen, der tagsüber in der Fußgängerzone den größten Haufen hinterlassen hat, dürfte die Verwaltung, die sich ja gern hinter irgendwelchen Paragrafen verschanzt, kaum nachkommen.]

Eine Auftaktveranstaltung auf dem Weg zum Innenstadtentwicklungskonzept für Singen 2040 mit Interessengruppen aus Handel und Wirtschaft fand im Februar statt. Wie die aktuelle Befragung wird sie über das Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ gefördert.

BellooBox-Pat*innen gesucht

Für die BellooBox-Standorte in Singen Süd (Kopernikusstraße) und Überlingen a.R. (Riedstraße/Ecke Tiefenweg) werden Pat*innen gesucht. Die Hundekotbeutelspenderboxen können von einem oder mehreren Menschen betreut werden. Das unentgeltliche Ehrenamt beinhaltet das Befüllen der Boxen, das in der Regel einmal pro Woche notwendig ist. Interessierte wenden sich bitte an Heike Ganter, Telefon 07731/85-348.

