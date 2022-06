Singen: Bahnübergang länger dicht, Aktion für RadlerInnen

Die Stadt Singen teilt mit, dass die Sperrung des Bahnübergangs in der Schaffhauserstraße länger als geplant dauert. Außerdem gibt es noch mal einen Rad-Check sowie eine Fahrrad-Codieraktion des ADFC.

Bahnübergang erst am Samstag wieder frei

Der Bahnübergang in der Schaffhauserstraße kann erst am Samstag, 18. Juni, ab 8 Uhr und nicht wie geplant am Freitag, 17. Juni, um 21 Uhr wieder freigegeben werden. Grund hierfür ist, dass der Belag für den Bahnübergang erst am Freitag eingebaut wird und dieser durch die hohen Außentemperaturen länger zum Abkühlen braucht.

Kostenloser Radcheck und Codieraktion

In den vergangenen Monaten wurden Radchecks an allen weiterführenden Singener Schulen durchgeführt. Viele Schüler haben die Gelegenheit genutzt, ihr Fahrrad auf Verkehrstauglichkeit überprüfen zu lassen. Dabei wurden Bremsen, Licht, Klingel oder Reifendruck gecheckt und kleinere Mängel direkt vor Ort behoben.

Aufgrund der großen Nachfrage bietet die Stadt Singen am Samstag, 25.6. von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr auf dem Rathausplatz in Singen allen Radfahrern nochmal einen kostenlosen Radcheck an.

Zeitgleich führt die Ortsgruppe Singen des ADFC eine Codieraktion durch. Wer sein Fahrrad somit diebstahlsicherer ausstatten möchte, soll bitte zum eigenen Fahrrad den Eigentumsnachweis in Form von Kaufvertrag, Rechnung und Quittung sowie seinen Identitätsnachweis mitbringen.

Text: Stadt Singen/red, Bild: O. Pugliese