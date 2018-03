Von Mai bis Oktober, immer am ersten Freitag des Monats, ist Gassenfreitag in der Nieder­burg. Längst hat sich der Bummel­abend durch das älteste Konstanz-Quartier zu einem Pflichttermin für Weinstuben-Stammgäste, Musikgruppen und Straßenkünstler gemausert. Doch bevor am 4. Mai heuer das erste Mal aufgespielt wird, schieben sich Gewitterwolken über die Niederburg-Gassen: Es geht wieder einmal ums Geld für ein Sicherheitskonzept.

Als sich dieser Tage der „Förderverein Niederburg Vital“, Initiator und Organisator der Gassenfreitage, zum Runden Tisch traf, war der Schrecken groß: Das Ordnungsamt der Stadt Konstanz präsentierte die Rechnung für ein neues, erweitertes Sicherheitskonzept – knapp 8000 Euro zusätzlich werden für die sechs Schunkelabende in diesem Jahr fällig.

So viel ist klar – der Verein mit derzeit 121 Mitgliedern, in der Mehrzahl EinzelhändlerInnen und GastronomInnen, hat das Geld nicht in der Kasse. Unklar ist zudem, ob alle Rechnungsposten in dieser Höhe gerechtfertigt sind. Da fallen immerhin über 3000 Euronen für „Aufstellen und Abtransport von Sperren und Schildern“ an und nochmals 2800 für das Security-Personal. Und an Gebühren verlangt die Stadt einen schnöden Tausender.

Brigitta Meister, im Verein für Finanzen und kommissarisch auch für die Pressearbeit zuständig, ist zwar über die Reaktion mancher Gewerbetreibender in der Niederburg enttäuscht, die zu erkennen gegeben haben, sich an den Mehrkosten nicht beteiligen zu wollen – sie mahnt aber zu Langmut und will einen neuen Anlauf unternehmen, „Sponsoren“ ins Boot zu holen. Denn sicher ist: „Die Gewerbetreibenden, die vom Gassenfreitag profitieren, sollten sich an den Kosten beteiligen“. Und ein Termin bei der Stadt steht auch noch aus.

Klar ist aber auch: Bleibt es beim Desinteresse der WirtInnen und HändlerInnen, den Großteil der Zusatzkosten mitzutragen, sind die Gassenfreitage bald Geschichte.

hpk (Foto: Niederburg vital)

