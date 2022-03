Service für Geflüchtete aus der Ukraine

In Konstanz kommen in diesen Tagen vermehrt Geflüchtete aus der Ukraine an. Um die Wartefristen für die Anmeldung im Bürgerbüro zu verkürzen, bietet die Stadtverwaltung ab sofort einen zusätzlichen Service für die Anmeldung und Registrierung der Geflüchteten im Bürgersaal an. Wichtig ist, dass sich die Geflüchteten für diese Termine vorher telefonisch anmelden unter der Nummer: +49 7531/900 8080.

Sie können dann im Bürgersaal die Antragsunterlagen für die Anmeldung nach dem Bundesmeldegesetz und nach dem Aufenthaltsgesetz abgeben. Die Anmeldenden erhalten dort eine Eingangsbestätigung, die sie dann bei anderen Behörden wie zum Beispiel dem Landratsamt vorlegen können. Die Meldebescheinigung erhalten sie kurzfristig per Post. Die Fiktionsbescheinigung, also der Nachweis eines vorläufigen Aufenthaltsrechts, wird gesondert per Post versandt.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass der Service im Bürgersaal ausschließlich der Beschleunigung des Anmelde- und Registrierungsverfahrens dient. Für aufenthaltsrechtliche Fragen hat das Landratsamt Konstanz eine Info-Hotline eingerichtet: +49 7531 800-7000 (Mo-Do 8 bis 17 Uhr, Fr 8 bis 13 Uhr). Weiterhin gibt es eine zentrale Rufnummer für die Direktaufnahme von Geflüchteten in die Unterkünfte des Landkreises: +49 7531 800-6000 (Mo-Do 8 bis 16 Uhr, Fr 8 bis 12 Uhr). Weitere Infos auch unter ukraine.helfen@konstanz.de.

Einige Einrichtungen und Initiativen haben sich bereit erklärt, in der zentralen Anlaufstelle im Bürgersaal auch Beratungen zu verschiedenen sozialen Themen anzubieten. Folgende Einrichtungen und Initiativen sind ganz oder zeitweise präsent: das städtische Integrationsmanagement, Migrationsberatungen (MBE), Xenia (ein Projekt zur Unterstützung geflüchteter Frauen), Studieren im Asyl, Malteser Hilfedienst. Die Präsenzzeiten sind im Internet unter Konstanz.de/International abrufbar und hängen im Bürgersaal aus.