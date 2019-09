Selbsthilfegruppe für Trans* Menschen nun Verein

Trans* Menschen macht es unsere auf geschlechtliche Bipolarität geeichte Gesellschaft immer noch schwer. Häufig haben Personen, die sich nicht einem Geschlecht zuordnen oder aber mit den „falschen“ Geschlechtsmerkmalen leben müssen, mit Vorurteilen ihrer Umgebung zu kämpfen. Um so wichtiger sind für solche Menschen mit Geschlechtsinkongruenz (so der von der WHO verwendete Begriff) Begegnungsmöglichkeiten und Hilfsangebote. Seit 2016 gibt es mit der Trans* SHG Hegau auch im Bodensee-Gebiet ein solches Angebot.

Die von der in Stockach lebenden Christin Löhner gegründete Selbsthilfegruppe hat sich zum anerkannten Anlaufpunkt für Trans* Personen entwickelt. Knapp 60 Menschen treffen sich gegenwärtig regelmäßig, in Radolfzell und Villingen-Schwenningen bietet die Initiative Selbsthilfegruppen an. Jetzt gingen die Aktiven um die als treibende Kraft wirkende Christin Löhner den nächsten Schritt und gründeten einen gemeinnützigen Verein. Die neue Gruppierung hat einiges vor, wie aus der Pressemitteilung zur Gründungsversammlung hervorgeht:

„Am 22. September 2019 war es dann so weit. Die Gründungsversammlung der Trans* SHG Hegau fand statt, beschloss die zuvor von Christin Löhner ausgearbeitete Satzung, wählte einen Vorstand und einen Kassierer und feierte damit die Gründung des Vereins. Als neuer Vorstand wurden gewählt (siehe Foto, von links): Christin Löhner (1. Vorsitzende), Michelle Löhner (2. Vorsitzende), Gabi Strecker (Kassiererin) und Lisa-Marie Sauer (Kassenprüferin).

Christin Löhner kündigte während der gestrigen Vereinsgründung die von ihr geplanten Ziele für die nähere Zukunft an. Allen voran ist vor allem eine weitere Expansion geplant. Nach den beiden Standorten Radolfzell und Villingen-Schwenningen, möchte sie ihre Hilfe in sehr naher Zukunft auch in Ravensburg und in Sigmaringen anbieten. Zudem plant Frau Löhner verschiedene Aktionen, die es so in der Bodenseeregion auch noch nicht gab. Da wären ein Trans* Pride, ganz nach dem Vorbild des ersten Trans* Prides in Stuttgart vor zwei Wochen, sowie eine Trans* Tagung über zwei oder drei Tage mit Vorträgen, Workshops und Vielem mehr.

Frau Löhner ist sehr stolz auf ihre Arbeit und die Hilfe, die sie anderen Menschen mit ihrem Selbsthilfeverein anbieten kann und freut sich sehr über stetig wachsende Mitgliederzahlen. An jedem Treffen der Selbsthilfegruppen ist immer mindestens ein neuer transsexueller Mensch dabei, sagte Löhner.“

Die Treffen der Selbsthilfegruppen zum Thema Transsexualität, geschlechtliche Vielfalt und Geschlechtsinkongruenz finden momentan an zwei Standorten, jeweils einmal im Monat statt: – Jeden 2. Freitag im Monat in Radolfzell, Regiment-Piemont-Str. 7

– Jeden 4. Samstag im Monat in Villingen-Schwenningen, Güterbahnhofstr. 11 Kontakt zum Selbsthilfeverein Trans* SHG Hegau unter info@shg-hegau.de.

MM/jüg (Foto: Trans* SHG Hegau)