Seemoz-Spitzenreiter

Bausünden waren das vordringliche Thema des letzten Monats auf seemoz: Ob neue, nur geplante, oder uralte, lange verrottete – Bauen und Wohnen in Konstanz ist und bleibt das Top-Thema. Im Februar nur abgelöst durch Irritationen um das Theater und den Südkurier.

Eigentlich ist eine solche Hitliste ungerecht: Die Beiträge der ersten Monatshälfte kommen immer besser weg, denn erfreulicherweise werden unsere Artikel nicht nur am Tag ihres Erscheinens, sondern über Wochen hinweg immer wieder angeklickt, so dass Texte aus den letzten Tagen des Monats diesen Nachteil selten wett machen können. Dennoch wollen wir bei dieser Top-Ten-Liste bleiben, gibt sie doch leidlich verlässlich Aufschluss über Lese-Gewohnheiten und -Vorlieben.

Platz 1: DER Schandfleck mitten in der Stadt

Die Bilderstrecke über ein Ruppaner-Areal zwischen Hussenstraße und Laube, das weitgehend leer steht, ist mit großem Abstand der meistgelesene Artikel im Monat Februar. Was nicht nur am Skandal des Leerstands liegen mag, sondern an den eindrucksvollen Fotos von Wolfram Mikuteit. Zum Beitrag …

Platz 2: Geht Nix nach Trier?

Diese Meldung war der Renner vom 7. Februar. Heute, einen Monat später, hat sich die Aufregung gelegt. Der verdienstvolle Intendant bleibt der Stadt und dem Theater wohl noch einige Zeit erhalten, sein Vertrag läuft bis 2019. Zum Beitrag …

Platz 3: Gewitterwolken über dem Stadttheater?

Und das, obwohl sich neuer Ärger um das Konstanzer Theater zusammen braut: Bürgermeister Osner peilt eine Organisations-Untersuchung der städtischen Bühnen an – die betroffenen Theaterleute erfuhren darüber erst durch seemoz. Zum Beitrag …

Platz 4: Alles klar für den Klotz am Schottenplatz?

Weniger Informations- denn Verkaufsveranstaltung war das Bürgerforum zur Bebauung des Schottenplatzes in der Konstanzer Innenstadt, das erstaunlich viele Zuhörer fand – gar nicht so erstaunlich, dass auch der Artikel darüber viele LeserInnen interessierte. Zum Beitrag …

Platz 5: „Die Aussage von Herrn Osner ist demnach falsch“

Der Text zu den Gewitterwolken über dem Theater (Platz 3) rief noch zu nächtlicher Stunde Andreas Osner mit einem seemoz-Kommentar auf den Plan – die Replik der Intendanz folgte postwendend und erreichte Platz 5 unserer Hitliste. Zum Beitrag …

Die Facebook-Hitliste „DER Schandfleck mitten in der Stadt“ macht als Spitzenreiter das Rennen auch auf Facebook. Doch die Plätze zwei und drei bieten Überraschungen: Mit „Deutsche Tristesse mit Schwung aus Afrika“ schafft es erstmals eine Theater-Kritik auf einen Spitzenplatz – umso erfreulicher, als dieses Stück anderenorts verrissen wurde. „Afghanistan-Tag im Café Mondial“ auf Platz drei lässt die Vermutung zu, dass – zumindest auf Facebook – Geflüchtete bereits zum seemoz-Leserkreis zählen.

Platz 6: Ich lese (und unterstütze) seemoz

Die im wöchentlichen Wechsel veröffentlichten „Testimonials“ treuer seemoz-LeserInnen werden, was uns sehr freut, regelmäßig und mit großem Interesse verfolgt. Wer uns aus den Reihen unserer Leserschaft ebenfalls ein Testimonial schreiben möchte, darf das jederzeit tun. Zum Beitrag …

Platz 7: Freie Grüne Liste will „essbare Stadt“

Solche, unter der Rubrik „schräg und schrill“ veröffentlichten, Beiträge enthalten regelmäßig manch‘ Satirisches, nicht immer ganz erst Gemeintes. Und manchmal wird das von unserer geschätzten Leserschaft übersehen. Das passierte auch diesem Text über die Idee, Obst und Gemüse im Innenstadt-Bereich anzupflanzen. Zum Beitrag …

Platz 8: Was fanden die Fahnder beim Südkurier?

Nicht wirklich verwunderlich, dass die Heimatzeitung manche Meldung, die sie selber betrifft, unter den Tisch fallen lässt. Umso wichtiger, dass seemoz über die Hausdurchsuchungen bei Südkurier-Betrieben ausführlich berichtete. Zum Beitrag …

Platz 9: Nächster Handstreich privater Investoren?

Unser Vorbericht über die Bebauung am Brückenkopf Nord gegenüber dem Bodenseeforum mit einem überdimensionierten Parkhaus und unsere Warnung, einmal mehr privaten Investoren das Feld zu überlassen, traf offenkundig den Nerv der von diesem Thema genervten Leserschaft. Zum Beitrag …

Platz 10: Amtsblatt wieder auf der Agenda

Dieser Dauerbrenner der Kommunalpolitik – erst durch die willkürliche Absetzung von der GR-Tagesordnung zum Dauerbrenner geworden – wird die Bürgerschaft weiter beschäftigen. Und damit auch seemoz. Zum Beitrag …

hpk