Schwitzen und sich bilden

Sommer ist Ferienzeit? Nicht für alle! Die Volkshochschule Landkreis Konstanz hat jetzt ihr aktuelles Programm bis Ende September vorgestellt, das rund 300 Kurse und Veranstaltungen in der gesamten Region anbietet, von der Vogeljagd im Tägermoos über Ertüchtigung für Körper und Geist bis hin zum Sprachkurs.

Wie verklappe ich meine Kinder wenigstens während eines Teils der Ferien? Wer hält einen spannenden Vortrag, damit uns die hellen Abende nicht zu lang werden? Wo lerne ich noch vor meinem Urlaub den Satz „Für diesen Schlangenfraß gibt’s von mir kein Trinkgeld, Sie Napfsülze!“ in mindestens drei Sprachen herauszuknurren?

Die Antwort ist in allen Fällen: An der Volkshochschule, kurz vhs.

Pilzkunde und Pilates

Das Sommerprogramm bietet eine Mischung zwischen Bildung und Unterhaltung, und wer an die vhs als an den verlängerten Arm der alten Penne mit ihrem verbiesterten Lehrplan denkt, hat die Zeichen der Zeit offenkundig nicht erkannt. Die Palette ist heutzutage unglaublich viel breiter, auch wenn die klassische Sprachvermittlung weiterhin einen breiten Raum einnimmt. Nicht zu vergessen ist auch die wichtige Rolle, die die vhs mit ihren speziellen Angeboten für die Integration von Flüchtlingen übernommen hat.

Hier einige Möglichkeiten, sich den Sommer zu verkürzen:

Es gibt in allen Jahreszeiten wieder die äußerst beliebten und daher schnell ausgebuchten Pilzführungen. Dabei werden in Theorie und Praxis Themen wie Fundorte, Ökologie, Röhrlings-Pilzkunde, Verwendung der Funde, Verhalten in der Natur und Sammelvorschriften behandelt. Also auf in die Pilze – und Ihnen und Ihren Lieben viel Glück.

Besonders beliebt sind auch die Kochkurse, von denen viele schon ausgebucht sind. Es gibt derzeit aber wohl noch Plätze am 20. Juli für „Ayurveda für die heiße Jahreszeit – leichte Sommerküche“ in Singen, der weltbekannten Wahlheimat der feinen Kulinarik.

Wer danach vor Kraft strotzt, kann unter dem Motto „Turne bis zur Urne“ unter einer breiten Palette von Bewegungsarten wählen: Vom Bogenschießen über Pilates bis hin zu Qigong. Lebensverlängernd wirken im Idealfall auch die Schwimmkurse für Menschen ab fünf Jahren. Manche Gymnastik-Kurse tragen übrigens den ausdrücklichen Zusatz „Auch für Männer“, was ziemlich tief blicken lässt.

Latein und Litzelstetten

Das Programm reicht aber weit über die Notwendigkeiten der alltäglichen Lebensbewältigung hinaus. So gibt es etwa am 26. Juli einen Vortrag „Die Schönheit des lateinischen Alphabets“, der online stattfindet, sodass mensch ihn auch in der Hängematte genießen kann. Gar bis ins ferne Litzelstetter Rathaus lockt die vhs die Kulturhungrigen aus dem gesamten Landkreis: „Bodenseegeschichte(n) – Eine Lesung für Einheimische und Gäste von Egon Schwär und Ulrich Büttner“ verheißt allerlei Erinnerns- und Vergessenswertes rund um der Alemannen liebste Badewanne.

Übrigens: Die vhs ist immer für Anregungen offen und organisiert gern auch Kurse als individuelle Dienstleistungen. Wer also einen speziellen Kurs vermisst oder gern Einzel- oder Gruppenveranstaltungen für sich und einige Freunde hätte (und sei es ein Kochkurs, ein spezielles Training oder Einzelunterricht), kann sich bei der Verwaltung melden, die schaut, was sich tun lässt. Eine Mail genügt: E-Mail schreiben.

Alle Kurse und Veranstaltungen nicht nur des Sommers finden Sie hier.

Text: MM/Harald Borges, Bild: vhs Landkreis Konstanz e.V., zu sehen sind Stephan Kühnle, stellvertretender Leiter (links) und Nikola Ferling, vhs-Vorstand (rechts).