SchülerInnenprotest erreicht Konstanz

SchülerInnen in vielen Ländern Europas, auch bei unseren Schweizer Nachbarn, gehen derzeit oft auf die Straße statt in die Schule. Sie protestieren gegen die wirtschaftsorientierte Klimapolitik von Regierungen und Konzernen, deren Auswirkungen, daran lassen wissenschaftliche Erkenntnisse keinen Zweifel, die Lebensgrundlagen kommender Generationen global bedrohen. Nun hat die Protestwelle auch den Bodensee erreicht. Am kommenden Freitag wollen in Konstanz SchülerInnen streiken und für einen schnellen Kohleausstieg und die Einhaltung der Klimaziele demonstrieren. Ihr Aufruf im Wortlaut:

„Wir setzen uns für einen Klimaschutz ein, der uns und künftigen Generationen eine Zukunft sichert. Wir fordern, dass Deutschland alle Anstrengungen unternimmt die Erderwärmung auf maximal 1.5°C zu begrenzen, die internationalen Klimaziele einzuhalten und folglich den Kohleaussteig bis spätestens 2030. Das Ergebnis der Kohlekommission ist kein gesellschaftlicher Konsens; wir – die junge Generation – legen ein Veto ein! Wir gehören mit an den Verhandlungstisch! Wenn die Politik heute nicht handelt, ist es morgen zu spät.

Außerdem fordern wir die Einhaltung des Klimaziels 2020: Die Senkung der Treibhausemmissionen bis zum Jahr 2020 um 40% im Vergleich zu 1990.

Wir werden streiken und demonstrieren, bis Ihr handelt! Die nötigen Maßnahmen sind bekannt und dürfen von der Politik nicht weiter ignoriert werden.

Deswegen werden wir laut und aktiv und fordern jeden auf sich für den Klimaschutz einzusetzen und seine Stimme zu erheben! Gemeinsam werden wir etwas bewirken.“

Die AktivistInnen rufen deshalb am Freitag, 1.2., zu einer Fridays-for-Future-Demonstration auf, die in vielen Städten bereits regelmäßig stattfinden. Ab 13.30 Uhr wollen die Protestierenden von der Marktstätte durch die Innenstadt zum Münsterplatz ziehen, wo eine Abschlusskundgebung geplant ist. Das Interesse sei groß, schreiben die OrganisatorInnen in ihrer Mitteilung, man rechne mit rund 300 TeilnehmerInnen. Bei der Aktion am 1. Februar soll es nicht bleiben: „Bis etwas geschieht, sind weitere FFF-Demonstrationen geplant; und so erwarten wir auch von der Stadt Konstanz stärkere Klimaschutz-Maßnahmen in allen Bereichen.“

MM/jüg