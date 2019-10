Schreiben Sie Ihrem OB

Oberbürgermeister Uli Burchardt war am 20. September im Nachtcafé des SWR-Fernsehens zu bewundern. „Von Einmachglas bis Flug­verzicht – wie retten wir unsere Zukunft?“ lautete das Thema, und der Konstanzer Stadtobere gab sich entsprechend grün angehaucht. Sehr zur Freude des Bürgerpark Büdingen e.V., der den OB jetzt mit einer Postkartenaktion dazu auffordert, Wort zu halten und Büdingen als Park zu retten. Alle KonstanzerInnen sind herzlich eingeladen, eine Postkarte an den OB zu schicken.

Wollten nicht auch Sie schon immer mal unserem OB eine nette Postkarte schicken? Wollten nicht auch Sie sich schon längst bei ihm für all das bedanken, was er Ihnen in den letzten Jahren versprochen hat? Jetzt haben Sie die Gelegenheit dazu, denn die Büdingen-Initiative startet eine Postkartenaktion, an der auch Sie teilnehmen können.

Ziel der Initiative ist es, Uli Burchardt an einige seiner Aussagen aus der Fernsehrunde zu erinnern und ihm Vorschläge zu machen, wie er sie – nach Meinung der Initiative – am besten in die Tat umsetzen kann.

Dankesworte

Ihnen wärmen die Worte unseres Stadtvaters die Seele, falls Sie denn eine haben? Die Rührung lässt Sie zum Stift greifen?

Mitmachen ist ganz einfach: Drucken Sie eine der Vorderseiten sowie die Rückseite aus. Kleben Sie diese beiden Seiten zusammen, evtl. mit einem dünnen Stück Pappe dazwischen, das Ihrem Schreiben etwas mehr Rückgrat verleiht.

Wichtig: Unterschreiben Sie Ihre Grußkarte an den OB eigenhändig und trotzdem leserlich, damit er auch weiß, wer da an ihn gedacht hat. Verfassen Sie eventuelle textliche Ergänzungen in freundlichem Ton, und verzichten Sie auf die mittlerweile leider handelsüblichen Morddrohungen und Beschimpfungen, wie sie etwa seemoz täglich zuhauf erreichen.

Klimaneutraler Versand

Sorgen Sie nach Möglichkeit für eine klimaneutrale Zustellung, indem Sie die Karte nicht (mit einer entsprechenden Marke versehen) in den Briefkasten werfen, sondern sie im Rathaus abgeben (lassen), sei es persönlich, sei es durch einen der dienstfertigen Lakaien, die bei Ihnen daheim rumlungern und sich als „Tochter“ oder „Sohn“ getarnt haben, um in schmarotzerischer Absicht an Ihren Familiensinn zu appellieren.

Bürgerpark Büdingen e.V.

Kontaktadresse: c/o Rolf Würthle, In der Gebhardsösch 51, 78467 Konstanz

http://www.buergerpark-konstanz.de

Spendenkonto: Bürgerpark Büdingen e. V. | DE 28 6905 0001 0024 3017 15 | Sparkasse Bodensee

Vorstand des Vereins:Dr. Thomas Huhn, Patrick Pfeiffer (kommissarischer Vorsitz), Rolf Würthle, Vereinsregister Amtsgericht Konstanz VR 860

