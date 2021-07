Etwa 150 FriedensfreundInnen kamen am vergangenen Sonntag im Konstanzer Stadtgarten zusammen, um für Frieden und weltweite Abrüstung zu demonstrieren. Die Kundgebung war der Abschluss der von den Naturfreunden organisierten Wanderung „Frieden in Bewegung“, die quer durch die Republik führte und nun am Bodensee endete. Mehrere RednerInnen forderten eine sofortige Reduzierung der Militärausgaben und auch der bekannte Liedermacher Konstantin Wecker schickte eine Grußbotschaft.

Schäm dich Europa – erst sätest du Kriege

überall in der Welt und dann brachten die Siege

deinen Herrschern und Fürsten Reichtum und Ehre

und es starben Millionen als Schlachtvieh deiner Heere

Du hast so viel Besitztümer an dich gerissen

Macht und Besitz sind dein gieriges Ziel

auch heute noch müssen wir alle uns schämen

denn wir machen doch mit bei diesem schäbigen Spiel

und nun fliehen die Ärmsten vor deinen Gewehren

und du lässt sie ersaufen in verseuchten Meeren

und hortest den Reichtum in Ländereien

statt ihn zu verteilen und die zu befreien

die niemals dem Hagel der Bomben entrinnen

die ihr herstellt und verkauft mit enormen Gewinnen

es ist doch genug da für all diese Armen

schäm dich Europa du hast kein Erbarmen

Schäm dich Europa – so lang ist es nicht her

da fiel dir das Atmen noch unheimlich schwer

von Kriegen zertrümmert, vom Faschismus zerstört

alles gemordet was zum Menschsein gehört

Du hast dich besonnen, viele gute Ideen

erwuchsen dem Grauen, manche blieben bestehen

du hattest die Chance zu einem wirklichen Sieg:

Nie wieder Faschismus. Nie wieder Krieg.

Was ist nur geworden aus den großen Gedanken

Jetzt sieht man sie allerorts doch wieder schwanken

Rassisten, Faschisten wie konnts soweit kommen

haben in Parlamenten Sitze gewonnen

Schäm dich Europa. Wie konnte das sein?

Hat dich die Hoheit des Markts so verblendet?

Die an Menschlichkeit glauben lässt du allein

Du hast die schönsten Ideen geschändet.

Konstantin Wecker

Siehe auch Ravensburger Appell.

Text & Bilder: Holger Reile, die eindrucksvolle Rede des bekannten Rüstungskritikers Jürgen Grässlin reichen wir nach.