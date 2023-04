Sanierung des Bahnhofplatzes

Der deutlich verwahrloste Bahnhofplatz als zentraler Ort des Ankommens in Konstanz soll ein neues Erscheinungsbild bekommen. Betagte UreinwohnerInnen erinnern sich vage: Das geht nun schon seit langen Jahren so und kaum etwas hat sich bislang bewegt. Nun aber will die Verwaltung der Bürgerschaft endlich im Detail erklären, was wann genau geplant ist.

Mit der Umgestaltung werde Konstanz ein attraktives, barrierefreies und zeitgemäßes Entree erhalten, das in Zukunft BürgerInnen und BesucherInnen allen Alters sowie allen Mobilitätsmitteln gerecht werden soll, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.

Am Mittwoch, den 3. Mai, um 18 Uhr lädt die Verwaltung ein zu einem Informationsabend in den Bürgersaal, Stephansplatz 17. Dabei will man über die geplante Baumaßnahme, die Baustelleneinrichtung und über die notwendige Verkehrsführung berichten. Gewerbetreibende sowie BürgerInnen können ihre Fragen direkt an die Bauleitung richten. Und derer wird es nicht wenige geben.

Wie läuft der Umbau ab?

In sieben Bauabschnitten, beginnend mit der Herstellung eines Kreisverkehres vor dem LAGO-Center, soll der Platz vor dem Bahnhof in gut zwei Jahren eine neue Infrastruktur und Ausstattung erhalten. Der Baustart ist für den 22. Mai 2023 geplant.

Die Baustelle beginnt mit der Herstellung eines Kreisverkehrs an der Kreuzung vor dem LAGO-Center. Das LAGO-Parkhaus, Augustiner-Parkhaus und Marktstätten- Parkhaus sind weiterhin durchgehend über die Bodanstraße anfahrbar. Der Ausgangsverkehr vom LAGO-Parkhaus erfolgt über den Bahnhofplatz. Im ersten Bauabschnitt bleibt der Busverkehr wie gewohnt. (Vorsicht: Alle Angaben ohne Gewähr!)

Wann? 3.5.2023, 18:00 Uhr

Wo? BürgerInnensaal Konstanz, Stephansplatz 17

Text: MM/hr

Bild: O. Pugliese