Rote Bank als Appell

Sie ist ein sichtbares Zeichen und hat eine schreckliche Aktualität: Die „Rote Bank“ des Vereins „Frauen helfen Frauen in Not“ prangert die Gewalt gegen Frauen an und appelliert daran, dies nicht zu dulden.

Die Bank wird am Weltfrauentag, dem 8. März, in Konstanz vor dem Konzil aufgestellt und soll dann in den kommenden Wochen auch in den Landkreisgemeinden ein mahnendes Zeichen setzen. Um 17 Uhr findet die Auftaktveranstaltung der Aktion Rote Bank vor dem Konzil in Konstanz in Anwesenheit des OB Uli Burchardt statt.

Die rote Farbe soll Aufmerksamkeit erregen, ein Hingucker, der die Farbe des Blutes von geschlagenen oder sogar umgebrachten Frauen symbolisiert. „Der dritte Fall einer getöteten Frau im Bodenseeraum innerhalb weniger Wochen zeigt, wie dringend notwendig es ist, dass Frauen wirksam geschützt werden und wir überall auf die Situation aufmerksam machen“, so Daniela Schweitzer, die Mitglied des dreiköpfigen ehrenamtlichen Vorstands des Vereins ist. Der Verein unterhält eine Beratungsstelle mit drei hauptberuflichen Fachberaterinnen, die Frauen unterstützen, die von Gewalt betroffen sind.

Die Rote Bank, „La Panchina Rossa“, wurde zum ersten Mal in der italienischen Stadt Perugia aufgestellt, um auf die erschreckend hohen Zahlen häuslicher Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen.

„Die Zeitungen hier sind voll von diesen drei tragischen Fällen, aber das Ausmaß ist ja noch viel schlimmer: In Deutschland wird statistisch alle drei Tage eine Frau von ihrem Partner getötet“, so Daniela Schweitzer weiter. „Wir sehen derzeit in unserer Beratungsstelle einen Anstieg der Fälle von hilfesuchenden Frauen. Durch die Verschärfung der wirtschaftlichen Situation entsteht Aggression, die dann oft an den Frauen oder Kindern ausgelassen wird.“ Die Rote Bank weist einen QR-Code auf, über den man sich über die lokalen Hilfsangebote informieren kann.

Die Aktion wird unterstützt von der Leiterin der Chancengleichheitsstelle der Stadt Konstanz, Julika Funk, und der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Konstanz, Petra Martin-Schweizer. „Unser Verein hat vor einiger Zeit außerdem eine Weihnachtsmarktspende erhalten, die wir nun auf diese Weise sehr sinnvoll einsetzen können. Wir danken den Standbetreibern und den Kooperationspartner:innen sowie den beteiligten Gemeinden“, so Daniela Schweitzer.

Weitere Informationen finden Sie unter www.gewaltgegenfrauen.de. Kontakt: beratung@gewaltgegenfrauen.de, Tel. 07531 67999.

Text: MM, Foto: Patrick Pfeiffer Photodesign