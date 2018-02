Rheinsteig-Umbau, zweiter Teil

Zwischen dem 19. und 26. Februar starten die Bauarbeiten am Konstanzer Rheinsteig in den zweiten Abschnitt. Und wieder ist mit Behinderungen des fließenden Verkehrs zu rechnen.

Im zweiten Teil der Bauarbeiten am Rheinsteig stehen auf der Unteren Laube, zwischen Webersteig und AOK, Kanalbaumaßnahmen der EBK an. Im Anschluss daran wird der Straßenbelag erneuert. Dafür wird die Verkehrsführung geändert. Der Verkehr am Rheinsteig wird dann weiterhin nur einspurig stadteinwärts geführt, dann aber über die bereits neu hergestellte, stadtseitige Fahrbahn des Rheinsteigs. So kann die aktuelle Fahrbahn auf Seite des Rheins erneuert werden.

Beim Abbiegen in die Untere Laube muss zunächst, bis in Höhe der AOK, ein Stück über die Gegenfahrbahn gefahren werden. Dann gelangt man über eine provisorische Überfahrt im Bereich der mittigen Parkplätze, die an dieser Stelle zeitweise entfallen, wieder auf die eigentlich richtige Fahrbahn zurück.

Besucher und Lieferverkehr des Vincentius Krankenhauses können den dortigen Parkplatz nutzen. Die Bushaltestelle Schottenplatz muss allerdings verlegt werden – im Bereich der Parkplätze in der Mitte der Unteren Laube wird eine provisorische Haltestelle eingerichtet.

Eine weitere temporäre Veränderung wird es an der Kreuzung Laube / Gartenstraße / Inselgasse geben. Aus der Gartenstraße kommend, kann nur noch rechts in die Untere Laube gefahren werden. In Richtung Inselgasse und Niederburg muss man, von der Gartenstraße kommend, ein Stück auf der Laube fahren, dort wenden und am Landgericht rechts einbiegen. Andersherum, von der Inselgasse aus kann man aber weiterhin in die Gartenstraße und Laube einbiegen.

Die Kanalarbeiten der EBK auf der Laube dauern bis voraussichtlich Ende April, danach fließt der Verkehr an dieser Stelle wieder wie gewohnt. Die Arbeiten am Rheinsteig werden nach heutigem Stand im Rahmen des Gesamtzeitplans bleiben und Ende Juni 2018 abgeschlossen sein. Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.

MM