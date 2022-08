Rechter Untergrund im Allgäu

Wie gefährlich ist der rechte Untergrund um die Skinhead-Kameradschaft Voice of Anger im nahen Allgäu wirklich? Mit dieser Frage befasst sich am Donnerstagabend die Infokneipe im Contrast in der Chérisy-Kaserne.

Das Allgäu ist für viele Menschen nicht viel mehr als eine schmucke Urlaubsregion: grüne Wiesen, Weißblauer Himmel, die Berge am Horizont, die Kühe vor der Nase. Aber ein Blick hinter manche Fassade zeigt: Hier gibt es braune Strukturen und diese reichen zurück bis in die 90er Jahre.

Weitere Veranstaltungen:

29.09. – Abschiebungen sind Verbrechen mit Rex Osa.

27.10., 03.11., 10.11. – Radikalisierungsprozesse in rechten Jugendkulturen und Musik mit Allgäu rechtsaußen.

Die Infokneipe eröffnet mit diesem Abend die Reihe ihrer herbstlichen Veranstaltungen. Die VeranstalterInnen schreiben dazu: „Die Infokneipe leistet Bildungsarbeit. Über Vorträge veranschaulichen wir, wo rechte Einstellungen zutage treten und was man ihnen entgegensetzen kann.

Uns geht es darum, das Thema in seiner ganzen Bandbreite zu beleuchten. Rechte Inhalte sind dabei kein alleiniges Problem offener Neofaschistinnen, sondern ebenso in der Mitte der Gesellschaft anzutreffen.

Wir betrachten es als unsere Aufgabe, Hass und Verschwörungsmythen, die durch AfD, Querdenken und Co. auf die Straße getragen werden, einen diskriminierungsfreien, solidarischen Gesellschaftsentwurf entgegenzusetzen.

Du möchtest mitmachen? Schick einfach eine Mail an info@infokneipe.de oder sprich uns bei einer Veranstaltung an.“

Wann: 01.09.2022, 19:00 Uhr. Wo: Jugendkultur Contrast eV., Joseph-Belli-Weg 11, 78467 Konstanz. Weitere Informationen: Infokneipe.de

