Rechte werben für „ethnokulturelle“ Volksgemeinschaft

Gerangel und Tumult auf der Konstanzer Marktstätte, „Nazis-raus“-Sprechchöre schrecken Café-BesucherInnen und Pas­santInnen auf. Einige AntifaschistInnen empörten sich am vergangenen Samstag lautstark über Angehörige der sogenannten Identitären Bewegung (IB), die rund um den Kaiserbrunnen Propagandamaterial ver­teil­ten. Nicht zum ersten Mal warben die Rechts­extremen in der Universitätsstadt für ihre völkisch-nationalistischen Ziele, diesmal hatten sie dazu sogar den Segen der Stadt­ver­waltung, wie von IB-Akteuren mehrfach betont und auf Anfrage auch von der Polizei bestätigt wurde.

Um die 15 AktivistInnen waren es, die am 30.6. ihr Propagandamaterial unter die Leute brachten und dabei gezielt vor allem jüngere Menschen um Unterstützung angingen. In den Flyern wird das sattsam bekannte Lamento über eine angebliche Bedrohung „unser aller Zukunft“ durch „Masseneinwanderung“ und „Islamisierung“ angestimmt und von einem „große(n) Bevölkerungsaustausch“ halluziniert. Offenkundig hat die zu Beginn des Jahrtausends in Frankreich entstandene und heute in mehreren europäischen Ländern aktive Strömung der Neuen Rechten inzwischen auch in Konstanz Fuß gefasst. So bekannte sich die IB etwa zur spektakulären Verhüllung der Imperia im Oktober 2017, auch beim diesjährigen Konstanzer Fasnachtsumzug traten die rechten AktivistInnen in Erscheinung. Am vergangenen Samstag waren nicht nur mehrere aus der Region bekannte IBler vor Ort, darunter der „Ortsgruppenleiter“ Dominik Böhler aus Wollmatingen, an der offenbar länger vorbereiteten Aktion nahmen auch bekannte IB-Funktionäre aus dem süddeutschen Raum teil, etwa Jonathan Rudolph aus Tübingen, der als eine der Führungsfiguren der süddeutschen Szene gilt.

Die stets adrett gekleideten, überwiegend jüngeren Rechtsextremen versuchen, die tumbe faschistische Blut-und-Boden-Ideologie in zeitgemäßer Verpackung an das biodeutsche Zielpublikum zu bringen. So auch am 30. Juni in Konstanz: Die auf Typ Schwiegermuttertraum gestylten Akteure verteilten etwa einen Flyer, in dem man sich als „Jugend ohne Migrationshintergrund“ bezeichnet, „die von den politischen Eliten zwar vergessen wurde, aber nicht wehrlos ist“. Als „patriotische Jugendbewegung“ will man dem herbeiphantasierten „Niedergang eines ganzen Kontinents“ nicht tatenlos zusehen, sondern, anknüpfend an „die geschichtliche Kette unserer Vorfahren“, das „Fundament für künftige Generationen deutscher und europäischer Kultur“ legen. Das will die IB im Kampf für die „ethnokulturelle Identität“ schaffen – eine auf unverfänglich getrimmte Umschreibung der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft, reingehalten von allem kulturfremd Ausländischem.

Die Stadtverwaltung muss sich schon fragen lassen, warum sie solchen Leuten erlaubt, ihre rassistische Hetze öffentlich zu verbreiten. Selbst Facebook sah sich immerhin jüngst gezwungen, den Jungrechten wegen ihrer menschenverachtenden Ausfälle die Seite zu sperren. Waltete da Unkenntnis oder Gleichgültigkeit bei den Verantwortlichen im Rathaus? Oder müssen wir diese Entscheidung als Indiz werten, dass die politische Koordinaten­verschiebung nach rechts inzwischen auch Verwaltungskreise erreicht hat? Gut jedenfalls, dass die völkische-nationalistische Propaganda der Hipster-Rechten am Samstag auf der Marktstätte nicht unwidersprochen blieb und nicht wenige der hetzerischen Flyer im Müll landeten.

jüg (Text und Foto)